Rechte von Abgeordneten gestärkt

Potsdam (MOZ) Dierk Homeyer kann doch noch den Bericht der Mindestlohnkommission einsehen. Mehrmals hatte der CDU-Abgeordnete dazu einen Antrag auf Akteneinsicht beim Arbeitsministerium gestellt. Immer wieder war er abgeblitzt. Am Freitag gab ihm das Landesverfassungsgericht in einem entsprechenden Streitverfahren Recht.

Es ging um die Erhöhung des Mindestlohnes bei öffentlichen Aufträgen von 8,50 auf 9,00 Euro im vergangenen Jahr. Die Mindestlohnkommission, bestehend aus Wirtschaftsvertretern, Gewerkschaftlern und Wissenschaftlern hatte diese Erhöhung im Sommer 2015 dem Ministerium empfohlen. Der Oppositionspolitiker Homeyer hatte sich kurz darauf an Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) gewandt und um Akteneinsicht ersucht. Er wollte wissen, warum das Votum für 9 Euro ausfiel und ob alle Mitglieder der Kommission dafür stimmten. Die Akteneinsicht wurde Homeyer mehrmals verweigert. Auch als das entsprechende Gesetz im Mai 2016 das Kabinett passiert hatte, durfte der CDU-Politiker nicht die Unterlage komplett sehen, beziehungsweise sollte sich verpflichten, das Gesehene nicht politisch zu verwenden.

Das Verfassungsgericht befand mehrheitlich, dass frühere Akteneinsichtsanträge zu Recht abgelehnt wurden. Die Regierung habe sich noch in der Meinungsbildung befunden und die Kommission sei Teil des Meinungsbildungsprozesses. Hier habe die Opposition nicht hineinzureden. Dritte dürfen das Regieren nicht beeinflussen. Ein Richter gestand Homeyer schon für diesen Zeitraum ein uneingeschränktes Akteneinsichtsrecht zu, da die Kommission nicht zur Regierung gehöre.

Anders sieht es nach der Kabinettsbefassung aus. Im Herbst vergangenen Jahres hätte Homeyer Einsicht gewährt werden müssen, so die Richter. Es hätte auch zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit für Golze gegeben, das abzulehnen, so der Präsident des Gerichtes, Jes Möller. Aber dann hätte das Arbeitsministerium das ordentlich begründen müssen. Das ist nicht erfolgt. So wie mit dem Ersuchen umgegangen wurde, sei es eine Verletzung der Rechte der Abgeordneten. Für Golze eine Schlappe, für Homeyer zumindest ein teilweiser Erfolg.