Industriekultur des Landes vernetzt sich

Mildenberg (GZ) In Potsdam ist das touristische Netzwerk Industriekultur in Brandenburg gegründet worden. Der Ziegeleipark Mildenberg zählt zu den Gründungsmitgliedern. Roy Lepschies als Betriebsleiter nahm an der Gründungsversammlung teil.

Das Netzwerk will künftig den industriell geprägten Teil der brandenburgischen Regionalgeschichte, die eng mit der Entwicklung Berlins zur Metropole verbunden ist, für Besucher der Metropolenregion stärker erlebbar machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um breite Zielgruppen anzusprechen, werden die Erlebnisangebote der Industriekultur mit touristischen Angeboten wie Radfahren, Wasser- und Städtetourismus verknüpft. Die neuen Angebote werden entsprechend dem touristischen Markenprozess des Reiselandes Brandenburg entwickelt. Damit werde ein Beitrag zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption geleistet, heißt es weiter in der Mitteilung. Zugleich werde über die industriekulturellen Erlebnisangebote der Strukturwandel Brandenburgs gefördert, kommuniziert und erlebbar gemacht.Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg fördert die Gründung und die Aktivitäten des touristischen Netzwerks Industriekultur Brandenburg finanziell in den Jahren 2017 und 2018. Das touristische Netzwerk Industriekultur in Brandenburg wird mit überregionalen Akteuren kooperieren, wie der Europäischen Route der Industriekultur und dem Berliner Zentrum Industriekultur, mit dem auf der Gründungsveranstaltung eine Kooperationsvereinbarung zur Konkretisierung der Zusammenarbeit unterzeichnet wurde.Für den Aufbau des Touristischen Netzwerks Industriekultur Brandenburg werden die Erfahrungen und die Struktur der "Energie-Route der Lausitzer Industriekultur" genutzt, damit diese positiven Entwicklungen auf das ganze Land ausgedehnt werden.

Die im Jahr 2007 gegründete Energie-Route ist ein touristisches Marketingnetzwerk mit derzeit elf Originalschauplätzen der Lausitzer Industriekultur, die ihre Kommunikationsaktivitäten unter einem Dach bündeln. Die 22 Gründungsmitglieder des neuen Netzwerks sind: Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz), Landgut Stober, Museumsdorf Baruther Glashütte, Optikpark Rathenow, Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen, Stadtmuseum "Alte Burg" Wittenberge, Wettermuseum in Lindenberg, Ziegeleipark Mildenberg und das Fördermitglied Tourismusverband Elbe-Elster-Land. Die Energie-Route der Lausitzer Industriekultur ist ebenfalls Gründungsmitglied. "Neue Mitglieder sind im touristischen Netzwerk Industriekultur in Brandenburg jederzeit willkommen", wie Antje Boshold, Projektkoordinatorin des touristischen Netzwerkes, abschließend mitteilt.

Der 1997 gegründete Ziegeleipark Mildenberg ist außerdem Mitglied der europäischen Route der Industriedenkmäler. Europaweit 1 400 Orte zählen dazu, in Deutschland allein gibt es fast 300 Orte, an denen sich Industriegeschichte hautnah erleben lässt. Im Nordosten Deutschlands sind die Orte mit Industriegeschichte aber eher dünn gesät, wobei allein Berlin mit zehn Einrichtungen aufwarten kann, dazu zählen unter anderem die Kulturbrauerei und das Technische Museum in der Hauptstadt.