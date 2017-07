artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OG) Die vergangenen knapp vier Monate hat Alexander Laesicke zu Hause am Esszimmertisch fast vier Stunden Filmmaterial aufgenommen. Entstanden sind 73 kurze Videos von zwei bis fünf Minuten Länge. Er habe kein langes Parteiprogramm, aber auch keine nichtssagenden Stichpunkte zu bunten Bildchen auf einen Flyer schreiben wollen, sagt Laesicke, der als parteiloser Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 24. September antritt. Er spricht von Statements, mit denen er sich an alle möglichen Wählergruppen richten möchte und sich an den stadtrelevanten Themen abarbeitet. Laesicke spricht die Bewohner der Ortsteile, Jugendliche und Senioren an, er redet über die Bombenbeseitigung in Oranienburg, den Bedarf an neuen Kita- und Grundschulplätzen, über Parkplätze und Verkehrspolitik.

Noch so ein Querkopf: Alexander Laesicke mit einem Foto des streitbaren Kritikers Marcel Reich-Ranicki © Klaus D. Grote/OGA

"Mir ist bewusst, dass niemand alle Filme gucken wird", sagt Laesicke. Jeder könne sich auf www.alex-laesicke.de heraussuchen, was ihn interessiere. "Aber wenn ich schon jemanden auf meine Homepage locke, will ich ihm auch Inhalte liefern", sagt der 38-Jährige. Zu jedem Video hat er sich ein Bild ausgesucht, das vor ihm steht und eine thematische Verbindung herstellen soll. Brandt, Blumenthal und der Bummi Bär sind zu sehen. Mutter Theresa stehe für das Ehrenamt, Marlene Dietrich für Frauenpolitik, der DeLorean DMC-12 aus "Zurück in die Zukunft" für Verkehrspolitik und Fotos vom Fall der Mauer für "den Glücksmoment meiner Generation" und die Freiheit, die es ihm ermöglicht habe, viele Reisen zu unternehmen, sagt Laesicke. Auch Papst Franziskus ist auf einem der Bilder zu sehen. Der protestantische Kirchgänger Laesicke spricht von "unserm Papst". Regine Hildebrandt, die Fußball-Weltmeister von 2014, seine Frau Jeanine mit den beiden Töchtern Hannah und Lilly sind ebenfalls auf Fotos dabei. Schwarz-Weiß-Bilder zeigen den kleinen Alex, vom Vater fotografiert.

Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki steht für eine Kontroverse: den Bau einer dritten Havelbrücke in der Verlängerung der Walther-Bothe-Straße. "Mit dem Thema kann man keinen Blumentopf gewinnen", sagt Laesicke und gesteht, dass er die Idee wohl besser nicht zum Wahlkampfthema gemacht hätte. Keines seiner Statements sei jedoch in Stein gemeißelt. Denn natürlich muss sich Laesicke im Falle seiner Wahl auf die Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung einstellen. Der Bürgermeister kann dort Themen vorschlagen, aber keine einsamen Entscheidungen treffen.

Mit den filmischen Statements will Laesicke, der auch kleine und große Plakate mit seinem Konterfei in der Stadt aufhängen wird, interessierte Wähler erreichen. "Ich kann nicht an jeder Tür klingeln. Mit den Videos möchte ich mich ins Wohnzimmer möglichst vieler Leute schleichen", sagt der Kandidat.

Für den Wahlkampf nutzt der parteilose Einzelkämpfer die freie Zeit der zweimonatigen Elternzeit sowie etwas Urlaub. "Am 25. September habe ich noch frei. Da werde ich möglicherweise verkatertet sein, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht", sagt Laesicke. Sicher sei er sich, dass es am 15. Oktober zur Stichwahl kommt.