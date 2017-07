Zurück im Ami-Sektor

artikel-ansicht/dg/0/

Ob in Dahlem oder am Hauptbahnhof - normalerweise waren Achterbahn, Freiheitsstatur und Westernkulissen immer schon von Weitem zu sehen. Wer jetzt das Areal des Marienparks im Mariendorfer Industrie-Gebiet betritt, entdeckt zwei Wassertürme. Daneben linsen riesige runde Kugelgasbehälter zwischen Bäumen hervor. Das einst größte Gaswerk Berlins ist seit den 1990er-Jahren stillgelegt. In eines der backsteinernen Gebäude zog vor ein paar Jahren die kalifornische Stone Brewing Company ein. "Das passt", dachte sich Thilo Wollenschläger, der lange nach einem freien Platz für das 56. Amerikanische Volksfest gesucht hat.

Stilecht im Armee-Jeep Baujahr 1957 fährt Berlins wichtigster Schausteller am Freitagmittag kurz vor der Eröffnung nochmal die bunten Buden ab. Noch werden zwischen Bingo-Festzelt, Rundgrill und BBQ- Ständen die Bierbänke zurechtgerückt. Die Freiheitsstatue muss neben den künstlichen Brunnen platziert werden. Große Aufsteller hinter Liegestühlen zeigen Traumstrände in Florida und abgeschabte Western-Kutschen. In der Nostalgie-Ecke zwischen der 90 Jahre alten "Walzerfahrt" und dem Kettenflieger hat Wollenschläger auch historische Fotos an die Zäune nageln lassen. Auf einem ist sein Vater mit Franz Josef Strauß in Dahlem zu sehen.

Auf der alten West-Berliner Brache, auf der heute ein piekfeiner Wohnpark steht, hat Harry Wollenschläger das Fest 1961 mit ausdrücklicher Erlaubnis der damaligen amerikanischen Besatzer gegründet. "Das Ziel war, den Berlinern Ablenkung und Freude in Zeiten der politischen Spannungen zu schenken und Verbindungen zwischen den Völkern aufzubauen", erklärt sein Sohn heute.

Aus Besatzern wurden Freunde. Doch das Flair der historischen Verbundenheit wollte beim zweijährigen Gastspiel im Baustellen-Sand des Berliner Hauptbahnhofs in Mitte nicht so richtig aufkommen. Obwohl ein bisschen Staub dem amerikanischen Dorf durchaus steht.

Wollenschläger hat dafür Rindermulch zwischen die Kulissen streuen lassen. Dass der Rest des Mariendorfer Gaswerk-Geländes gerade erst ordentlich asphaltiert wurde, ist durchaus im Sinne der Schausteller. Für die 56. Auflage haben sie "Break Dance". "Twister" und das "Größte Labyrinth der Welt" angekarrt. Zudem stehen auf dem Gelände über 500 Parkplätze bereit.

Obwohl es nur drei Busstationen vom U-Bahnhof Alt Mariendorf entfernt liegt, hat Wollenschläger zusätzlich Shuttlebusse organisiert, die alle zehn Minuten zwischen Festgelände und U-Bahnstation hin- und herpendeln sollen. Mit einem "200 Stunden Non-Stop-Bühnenprogramm", Verlosungen von US-Flügen sowie kostenlosen Brauerei-Führungen will er in den nächsten drei Wochen wieder hunderttausende Besucher auf das Fest locken. Eigentlich hätte der 50-jährige Berliner Chef-Schausteller lieber auf den Ex-Flughafen nach Tempelhof gewollt. Doch der Senat lehnte trotz Unterschriftenliste ab. Weil es in Berlin immer enger wird, fiel die historische US-Party im vergangenen Jahr sogar aus.

Doch was im ersten Moment wie eine Notlösung wirkt, könnte sich sogar als Standortvorteil herausstellen. Denn auch der Gewerbepark in Mariendorf gehörte während des Kalten Krieges zum amerikanischen Sektor. Viele Alteingesessene erinnern sich hier gerne an ihre Kindheitsbegegnungen mit den meist netten GIs. Auch wenn es auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest im Jahre 2017 französische Crêpes, China-Nudeln, altdeutsche Mandeln gibt: "Der neue Platz ist super", findet Wollenschläger. "Das Flair und die grünen Tannen ringsherum erinnern mich irgendwie an Dahlem."

Das Fest an der Lankwitzer Str. 45-57 geht bis zum 13. August und ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, Montag und Dienstag bis 22 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 23.30 Uhr. Eintritt zwei Euro. Kinder bis 14 Jahre kostenlos. www.deutschamerika nischesvolksfest.de