Potsdam/Berlin (dpa) Urlauber müssen sich am ersten Wochenende der Sommerferien in Berlin und Brandenburg auf Staus einstellen: Besonders viel Verkehr sei am Samstag von 9.00 Uhr an bis in den Nachmittag zu erwarten, teilte der ADAC Berlin-Brandenburg mit. Am Sonntag seien voraussichtlich weniger Autos unterwegs.

Betroffen sind laut Angaben alle Ausfallstraßen und Autobahnen. Reisende seien in Richtung Nord- und Ostsee auf den Autobahnen 11, 19 und 24 unterwegs sowie in Richtung Süden auf den Autobahnen 9 und 13. Auch der Berliner Ring (A10) sei stark belastet. Vielerorts schränkten in Berlin zudem Baustellen den Verkehr ein.

Reisende sollten mehr Zeit einplanen und die Hauptstadt nach Möglichkeit über den Berliner Ring umfahren. Da auch Ausweichstrecken überlastet seien, lohne es sich meist, trotzdem auf der Autobahn zu fahren, so der ADAC.

Bereits am Mittwoch vor Ferienbeginn registrierte der ADAC in Berlin eine Reisewelle mit 121 Staus auf den Autobahnen. Schwerpunkt sei die Autobahn 10 zwischen dem Dreieck Potsdam und Ferch gewesen. In Brandenburg hätten die Autos in 82 Autobahn-Staus still gestanden.