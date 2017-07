Turnhalle bleibt für Schulsport gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (win) Nachdem klar ist, dass die Turnhalle an der Goetheschule nicht abgerissen, sondern saniert werden soll, steht die Frage im Raum: Wann? 73 000 Euro sind im Haushalt für die Arbeiten eingestellt. Es laufe eine Ausschreibung für Planungsbüros, so Bürgermeister Sebastian Busse. Auf Nachfrage äußerte er "große Hoffnung", dass das Dach dieses Jahr saniert werde. Im jüngsten Finanzausschuss zeigte er sich skeptischer: "Ich kann nicht sagen, ob das zeitlich realisierbar ist." Zudem die Halle benutzbar sei. Vereine betreiben hier weiterhin Sport. Schulleiterin Annette Borchert lässt ihre Schüler nicht mehr rein. Durch das undichte Dach drang Feuchtigkeit in die Wände, Bakterien - laut eines Gutachtens problematisch für Allergiker - breiteten sich aus. "Den Schülern kann ich das nicht zumuten", so die Rektorin. Der Unterricht in der Stadtparkhalle könne unter anderem aus Platzgründen auch nur eine Übergangslösung sein. Sie wünscht sich schnelles Handeln, im Sinne ihrer Schüler. Wer einen Blick in die Halle mit ihren feuchten Stellen wirft, weiß, was die Rektorin meint.