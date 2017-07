Folklorefestival östlich der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Zielona Góra/Lagów (MOZ) Ein einwöchiges Folklorefestival mit Teilnehmern aus Europa, Asien und Nordafrika beginnt an diesem Sonntag in der polnischen Stadt Zielona Góra (Grünberg). "Wir freuen uns, dass wir zu unserer traditionellen Veranstaltung wieder Nachwuchs- und Erwachsenen-Ensembles aus neun Ländern begrüßen können", sagte die Mitorganisatorin Anna Palicka vom Regionalen Kulturzentrum der Stadt am Freitag. Eine Besonderheit des Festivals besteht darin, dass der Eintritt zu allen Konzerten frei ist.