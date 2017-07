artikel-ansicht/dg/0/

Israels Armee nimmt nach Anschlag Bruder des Attentäters fest

Ramallah/Jerusalem (dpa) Nach einem tödlichen Anschlag in einer Siedlung im Westjordanland sind israelische Soldaten am Samstag in den Heimatort des Attentäters eingedrungen. Sie hätten in dem Ort bei Ramallah das Haus des 19-Jährigen durchsucht und seinen Bruder festgenommen, berichteten israelische und palästinensische Medien. Eine Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte.

Ein israelischer Soldat zielt am 21. Juli in Bethlehem (Westjordanland) in Richtung palästinensischer Demonstranten. Die Palästinenser demonstrieren gegen die Metalldetektoren am Eingang zum Tempelberg.



