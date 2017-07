Aktionsplan erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der Optimismus von Dr. Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Potsdamer Agentur für Arbeit, hat sich ausgezahlt. Die Arbeitslosenquote liegt im Stadtgebiet Brandenburg bei 8,9 %. Positiv hierbei ist auch, dass der Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Agenturbezirk schneller vollzogen wurde. "Ich bin angenehm überrascht", so Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann. Sie hofft, dass die Kontinuität anhält. Der im Jahr 2015 vereinbarte Aktionsplan machte es möglich. Acht Handlungsfelder, wie zum Beispiel die gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Arbeitslosen, Schulabgänger unterstützen und die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren, gehören zu den Aufgaben. Die lokalen Partner, wie Handwerkskammer und Wirtschaftsförderung, haben dabei konkrete Aufgaben. Allein agieren geht nicht. Kluge Kooperationen schaffen, heißt es. Von der sinkenden Arbeitslosenquote sollen auch die Langzeitarbeitslosen profitieren. "Sie sind auf Gedeih und Verderb nicht verloren", stellt Schröder klar. Die Firmen in der Havelstadt seien laut Michael Glaser Jobcentergeschäftsführer bereit, Langzeitarbeitslose einzustellen. "Der Aktionsplan ist nicht in Stein gemeißelt", verrät Glaser. So wird zukünftig zu den acht Handlungsfeldern noch ein weiteres hinzukommen: Arbeitswelt 4.0. Hier soll es um die Komponente Unternehmen und Technik gehen. Die Beschäftigungsstruktur in Firmen ändere sich. Maschinen übernehmen mehr Arbeit von Menschen, die wiederum vor einem Jobverlust bewahrt werden müssen.