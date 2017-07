Parteiübergreifend für mehr Lärmschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Die Vertreter von CDU, WWG, Grünen und Linken haben vor dem Hintergrund des Lärmschutzes in der Gemeinde Wustermark ihr gemeinsames Vorgehen abgestimmt. Sie wollen ihre Mitmenschen dazu bewegen, selbst Akzenten zu setzen.

Unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt das Eisenbahn-Bundesamt alle fünf Jahre einen Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Ziel der ist es, Lärmprobleme und deren Auswirkungen zu regeln. Die erhobenen Daten sind später Grundlage für diverse Maßnahmen. Die Wustermarker Gemeindevertreter druckten dafür auf eigene Kosten den unter www.laermaktionsplanung-schiene.de herunterladbaren Teilnahmebogen zur Erhebung der Daten für 1200 potenziell Betroffene Haushalte in Wustermark aus und erstellten ein Anschreiben.

Die Idee kam zustande, nach dem Linken-Fraktionschef Tobias Bank die Ortsvorsteher der betroffenen Ortsteile und den Bürgermeister offiziell anschrieb, auf die Beteiligungsmöglichkeit aufmerksam machte und um Teilnahme warb. Noch bis zum 25. August 2017 können sich Bürger und Kommunen zu Wort melden. "Je mehr Bürger im Havelland mitmachen, desto größer ist die Chance, in Zukunft mehr für Lärmschutz erreichen zu können", so Bank auf Nachfrage. Die ausgefüllten Erhebungsbögen können bei den nächsten Ortsbeiratssitzungen von Priort, Elstal und Wustermark oder den Ortsvorstehern abgegeben oder per Post abgeschickt werden.