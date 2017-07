Landkreis lobt Wirtschafts- und Jugendförderpreis 2017 aus

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland lobt mit finanzieller Unterstützung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam zum 21. Mal den Wirtschaftsförderpreis und zum 8. Mal den Jugendförderpreis aus. Bewerben können sich Unternehmen und Jugendliche, die einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Havelland leisten. Auch Nominierungen durch Dritte sind möglich.

Der Wirtschaftsförderpreis steht unter dem Motto "Stärkung der Wirtschaftskraft des Havellands" und wird in fünf Kategorien vergeben. Angesprochen sind Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, Unternehmen aus der Landwirtschaft und Unternehmen aus dem Bereich Tourismus, die durch ihr Wirken zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis beitragen. Mit dem Innovationspreis wird darüber hinaus die Einführung innovativer und ökologisch nachhaltiger Technologien, Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet. Sämtliche Preise sind mit 1.000 Euro dotiert. Zur Teilnahme berechtigt sind Unternehmen aller Branchen und Rechtsformen, insbesondere Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe, Dienstleister, berufliche Ausbildungseinrichtungen, wirtschaftsnahe Vereine und Einzelpersonen mit Sitz, Wohnsitz oder Niederlassung im LandkreisMit dem Jugendförderpreis werden Initiativen und unternehmerische Aktivitäten ausgezeichnet, die überwiegend von Schülern, Auszubildenden, Studenten oder jungen Unternehmern durchgeführt werden. Es sollen dabei Projekte prämiert werden, die zur Entwicklung des Unternehmergeistes, zum Erwerb wirtschaftsnaher Kompetenzen und zur Förderung von Eigeninitiative und Selbstverantwortung beitragen. Das Preisgeld in dieser Kategorie beträgt auch 1.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind Schüler, Auszubildende oder Studenten bzw. entsprechende Initiativen mit Sitz oder Wohnsitz im Landkreis. Bewerbungs- und Nominierungsunterlagen können beim Landkreis Havelland, Referat Wirtschaftsförderung, Platz der Freiheit 1 in 14712 Rathenow oder telefonisch unter 03385/5511215 angefordert werden. Mehr Infos auf www.havelland.de. Einsendeschluss für Bewerbungen bzw. Nominierungen ist der 31. August.