Den Katastrophen folgte der Titel im Voltigieren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590877/

Pferd "Bolle" bereitete dem Team Sorgen. Wie schon vor einem Jahr. Da erkrankte das Tier kurz vor der Landesmeisterschaft. "Wir konnten daraufhin nicht starten", erinnert Trainerin Martina Mielke. Das sei ein doppeltes Ärgernis gewesen, da der Voltigier- und Reitverein in der Rolle des Gastgebers war. "Wenn du dann zugucken musst, ist das doppelt bitter."

Nun erwischte es "Bolle" wieder, erneut am Huf. "Im ersten Moment war es ein Schock. Da überlegt man schon, ob es das Pferd schafft", so Mielke. Schließlich müssten Voltigierpferde Leistungen erbringen, "das macht man nicht so aus dem Hut". Glücklicherweise sei das Ross rechtzeitig fit gewesen und konnte eine Woche vor dem Start wieder ins Training genommen werden. "Er ist relativ jung und motiviert."

Die Sorgenfalten waren aber bald wieder da. Charlotte Lindner, die für die schwierigen Hebefiguren in der Kür als Kleinste der Gruppe eigentlich unverzichtbar ist, brach sich beim Fußball den großen Zeh. Dies kam einer Katastrophe gleich, da beim Voltigieren acht Mädels immer in der gleichen Besetzung als Team trainieren und starten. "In der Kür ist nicht jeder zu ersetzen", betont die Trainerin. Nun musste kurzfristig ein Mädel aus einer anderen Gruppe ran. Clara Gabriel aus der zweiten Mannschaft gab nach nur zwei Trainingseinheiten eine perfekte Ersatzturnerin ab. "Sie hatte die Übung vorher noch nie gemacht und hatte nur zwei Wochen Zeit. Mehr oder weniger wurde sie ins kalte Wasser geworfen. Dafür hat sie es echt super gemacht", lobt Mielke.

In Berlin lief es für das Team (das jüngste Mitglied ist 13 Jahre, die Älteste 28) am vergangenen Wochenend trotz der aufregenden Vorbereitung nach Plan. Nachdem am ersten Wettkampftag die führenden drei Gruppen nur wenige Zehntel in der Wertung trennten, lief "Bolle" am Sonntag souverän. Folge: Sabrina Jäkel, Marisa Truant, Jennie Gädke, Michelle Baran, Amy Gerdesius, Alina Aschersleben, Marie Lamprecht und Clara Gabriel turnten eine traumhaft sichere Kür und holten sich den Titel. "Wir haben beide Durchgänge souverän gewonnen", freut sich Martina Mielke. Ganz überraschend sei der Triumph nicht gekommen. "Wir hatten aber zwei Konkurrenten, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte." Der VRV gewann vor dem LRV Spandau und dem RC am Olympiapark. "Für uns als Verein ist es das erste Mal, dass wir Landesmeister mit dem Team geworden sind", stellt die Übungsleiterin heraus. Im Einzel ist Sabrina Jäkel als mehrfache Landesmeisterin das Aushängeschild des Vereins. "Sie ist nur noch in der Gruppe aktiv und bringt eine Menge Erfahrung mit. Davon profitieren alle", so Mielke. Sie betont, dass es schwieriger sei, eine Gruppe zusammenzuhalten, als einen Einzelnen zu motivieren.

Für die deutsche Meisterschaft hat sich der VRV Birkenhof, bei dem knapp 30 Voltigierer trainiert werden, mit dem Titelgewinn nicht qualifiziert. Grund: "Wir haben die erforderliche Leistungsklasse dafür nicht und wollen sie auch nicht haben", so Martina Mielke. Nächster Höhepunkt sei somit die Norddeutsche Meisterschaft.