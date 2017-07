Sohn von Taliban-Chef wird zum Selbstmordattentäter

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Ein Sohn von Taliban-Chef Haibatullah Achundsada hat sich nach Angaben der Extremisten bei einem Selbstmordanschlag im Süden Afghanistans in die Luft gesprengt. Das schrieb ein ranghohes Mitglied der Aufständischen, Kari Ahmadi, am Samstag bei Twitter. Der Tweet zeigte das mit Blumen geschmückte Bild eines jungen Mannes mit schwarzem Turban und Waffe über der Schulter. "Mit seinem Märtyrertum und Opfer hat Khalid (...) gezeigt, dass dies ein Kampf um den Glauben ist, nicht ein Kampf für Macht oder Geld", hieß es.

Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid sagte der Deutschen Presse-Agentur, der junge Mann habe bereits am Donnerstag im Gereschk-Bezirk der Provinz Helmand ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in eine "große Basis der Sicherheitskräfte" hineingefahren. Zur Zahl der Opfer wollte Mudschahid nicht Stellung nehmen.

Der öffentlichkeitswirksame Selbstmord des Sohns des Taliban-Chefs in Helmand wird vermutlich die Kämpfe dort weiter intensivieren. Die vollständige Eroberung Helmands ist ein Hauptziel der Taliban. Sie kontrollieren bereits rund 80 Prozent der Provinz, die auch das Zentrum der milliardenschweren, globalen Opiumindustrie ist. In Gereschk hatte ein US-Luftangriff am Freitagnachmittag irrtümlich mindestens neun afghanische Sicherheitskräfte getötet.

Der Taliban-Experte des Rechercheinstituts Afghanistan Analysts Network (AAN), Borhan Osman, twitterte, das Opfer des Sohnes werde das Ansehen des Taliban-Chefs stark erhöhen - nicht nur unter Taliban, sondern auch unter anderen Dschihadisten. AAN hatte in einem Porträt des neuen Anführers 2016 berichtet, dass der Sohn schon vor Achundsadas Amtsantritt in einem Trainingslager für zukünftige Selbstmordattentäter lebte und dort auf seinen Einsatz wartete.