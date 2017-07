artikel-ansicht/dg/0/

Start in die Ferien mit langen Staus in Brandenburg

Potsdam (DPA) Am ersten Ferienwochenende mussten Autofahrer in Brandenburg beim Start in den Urlaub Geduld mitbringen. Mit acht Kilometern gab es am Samstagvormittag auf der Autobahn 24 von Berlin in Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung den längsten Stau, weil nach einem Unfall die linke Fahrspur blockiert war, wie der ADAC Berlin-Brandenburg berichtete. Auf sechs Kilometern staute sich der Verkehr auf der Ostsee-Autobahn A19 zwischen Röbel und Waren an einer Baustelle. In beiden Fällen mussten Autofahrer bis zu eine halbe Stunde mehr einplanen.

Dichter Verkehr fährt am 21.07.2017 auf der Autobahn A24 in Höhe Abfahrt Fehrbellin (Brandenburg) in beide Richtungen.



