Mit Hartnäckigkeit und mentaler Stärke

Berlin (MOZ) Die Sonne knallt auf den Rasen von Antalya, und das Match ist eigentlich schon verloren. Daniel Altmaier, rehbraune Haare, schlaksige Statur, liegt im entscheidenden Satz mit 2:5 im Tiebreak hinten. Im Rasentennis, wo Asse im Akkord fallen, bedeutet so ein Rückstand die sichere Niederlage. Doch an jenem Sommertag Ende Juni kommt es anders.

Altmaier knallt seine Vorhände ins Feld, auf seine Winner folgen die Fehler seines Gegners Victor Estrella Burgos. 3:5, 4:5, 5:5: 6:5. Matchball Altmaier. Der Kempener lässt seinen Aufschlag ins Feld krachen, der Return segelt ins Aus. Und plötzlich ist er da. Der erste Sieg auf der Profi-Tour der Männer. Altmaier lässt sich auf die Knie fallen und brüllt seine Freude heraus. Der Tiebreak verdeutlicht, warum aus ihm ein großer Tennisspieler werden könnte. Der Deutsche, der für den LTTC Rot-Weiß Berlin in der 2. Bundesliga aufschlägt, besitzt Hartnäckigkeit und mentale Stärke. Dabei ist er erst 18.

"Wenn es um Tennis geht, muss man ihn eher bremsen, als antreiben", sagt sein Trainer Markus Hornig. Der 52-Jährige ist Mentalcoach und arbeitete schon mit Davis-Cup-Spielern wie David Prinosil und Michael Stich zusammen. Seit 2011 betreut Hornig die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft, mit der er 2016 Olympiasieger in Rio wurde. Wenn auf eine Meinung in Sachen Kopfarbeit Verlass ist, dann auf seine. "Daniel hat keine Angst. Das ist es, was mir so an ihm imponiert", urteilt er. Doch wie schafft es der Nachwuchsprofi, bereits jetzt so weit zu sein?

Wenn Altmaier über Tennis spricht, sagt er Sätze wie: "Ich muss Klarheit haben." Und: "Jeder Gegner verdient Respekt. Egal, ob ich von der Weltrangliste her der Favorit bin oder nicht. Wir haben dieselben Bedingungen." Und: "Das Leben ist Wettbewerb. Jeder will immer besser werden. Egal, ob im Büro oder auf dem Platz. Den Erfolg habe ich selbst in der Hand." Kluge Sätze sind das, reflektierte Sätze. Während sie bei jedem anderen Sportler als auswendig gelernt daherkommen würden, wirken sie bei Altmaier authentisch.

Das liegt daran, dass der 18-Jährige seine Worte nicht runterrattert wie er Aufschläge ins Feld haut. Bevor er spricht, hält er für einen Moment inne, nickt kurz ab, dass er die Frage auch verstanden hat. Dann antwortet er. Sein charakterliches Vorbild ist Roger Federer, sagt er. Denn trotz seines Erfolgs ist der Schweizer immer noch hilfsbereit gegenüber jungen Spielern wie ihn. "Das ist eine hohe Kunst."

Altmaier lernte den Maestro in diesem Frühjahr kennen. Federers Coach hatte bei ihm angerufen. "Hast du Lust nach Dubai zu kommen, um mit Roger ein paar Trainingsbälle zu schlagen?", fragte Severin Lüthi. Klar hatte Altmaier Lust. Klar folgte er dem Ruf. Einen Tipp nahm er vom besten Tennisspieler aller Zeiten mit auf den Weg nach Deutschland: "Du musst das Beste aus jedem Tag, jeder Trainingseinheit, jedem Schlag rausholen." Keine Zeit verschwenden, sagt er. Dazu gehört auch: Keine Zeit mit negativen Gedanken zu verschwenden.

Statt zu meckern, sucht Altmaier - in Zusammenarbeit mit seinem Team - nach Lösungen. Früher, als er noch zur Schule ging, hatte er Probleme mit Mathematik. Also schlurfte er mit seinem Mathebuch zu seiner Oma. Die war Ingenieurin. Tee schlürfend und grübelnd hockte er mit ihr über den Aufgaben. Bis er irgendwann Kurvendiskussion und Integralrechnung begriffen hatte. "Mathe kann jeder. Und Tennisprofi kann auch jeder werden. Man muss nur arbeiten wollen. Nicht die schönste Technik zählt, sondern der Wille."

Aufgewachsen ist Altmaier in einem gutbürgerlichen Haushalt. Die Mutter ist gebürtige Russin und Klavierlehrerin, der Vater gebürtiger Ukrainer und leitet einen Pflegedienst. Zu Hause, in Kempen, sprechen die Altmaiers Russisch. Einen Akzent im Deutschen hat der 18-Jährige nicht. Dass er die Schule bis zur Fachhochschulreife besuchte, war wichtig für die Eltern. "Ich wäre am liebsten nach der zehnten Klasse abgegangen und hätte mich ganz aufs Tennis konzentriert", sagt Altmaier und grinst. Doch er fügte sich. Geschadet hat es ihm nicht.

Mit dem Viertelfinale in Antalya hat Altmaier seinen bisher größten Karriere-Erfolg errungen. Bis dato war er auf eher unterklassigen Turnieren der Future- und Challenger-Ebene unterwegs und musste sich dort durch die Qualifikationen spielen. Bis auf ein Turnier in Heilbronn und das German Masters am Hamburger Rothenbaum ab diesen Sonnabend hat Altmaier keine Wildcards erhalten. Umso erstaunlicher, dass er sich bereits auf Position 210 der Welt kämpfte. Sein Plan sieht vor, dass er im kommenden Jahr an allen Qualifikationen der Grand-Slam-Turniere teilnehmt, in zwei Jahren unter den Top 150 und in drei Saisons unter den Top 100 der Welt steht. Nicht unrealistisch.

Dafür muss er nicht nur sein Spiel stabilisieren, sondern auch an Muskeln und Masse zulegen. Der Trend im Tennis geht in die Richtung, dass erfahrene, körperlich voll entwickelte Männer das Spiel dominieren. Hohes Tennis-Alter - also über 30 Jahre - spielt im Vergleich zu vor 20 Jahren kaum eine Rolle mehr. Der Grund: Die Spieler achten mehr auf ihre Ernährung, Erholung und gönnen sich in der Saison Ruhepausen.

Altmaier tut dies auch. Aber anders als seine Kollegen. Während viele Spieler Bilder über Instagram posten oder sich in Chats verlieren, fährt er mit seinem Vater raus auf den See. Die Angel in das Wasser getaucht, hockt er auf einem Boot oder am Ufer und wartet, dass die Forellen anbeißen. "Das ist total entspannend", sagt er. Selbst nimmt er die Fische allerdings nicht aus. "Papa kann das besser." Und damit die Mutter nicht traurig wird, will er irgendwann mal mit dem Klavierspielen anfangen. "Wäre ja komisch, wenn ich es nicht nutze, dass Mama Klavier unterrichtet", sagt er. Wenn er aber sein musisches Gespür entdeckt, dann will er es auch richtig machen. Wie alles, was er anpackt.