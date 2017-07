artikel-ansicht/dg/0/

Gelbe Skulptur «OY/YO» wieder in New York zu sehen

New York (dpa) «Yo!» Einer der amerikanischsten aller Aussprüche ist in New York wieder als Skulptur sichtbar. Die zwei gelben, etwa 2,40 Meter hohen Buchstaben der Künstlerin Deborah Kass grüßen Schiffspassagiere auf dem East River vom Stadtteil Williamsburg in Brooklyn aus.

Die gelbe Skulptur «OY/YO» steht jetzt im Stadtteil Williamsburg in Brooklyn in New York.



