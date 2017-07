Die Kunst, den Dritten niederzumachen

artikel-ansicht/dg/0/

Im Vereinsheim der Gartenkolonie Buschkrug in Berlin-Neukölln wird in der Verbandsliga gespielt. Die Atmosphäre ist ruhig und konzentriert.

Beim deutschesten aller Kartenspiele wird erst einmal vor der Polizei gewarnt. "Leute, denkt daran, ordentlich zu parken", ermahnt Schiedsrichter Dieter Löper die mehr als 100 Skat-Spieler, die sich an einem heißen Sonntagmorgen im Vereinsheim der Gartenkolonie Buschkrug versammelt haben. Die Polizei schleppe gnadenlos ab, warnt er. Erst dann wünscht er "Gut Blatt".

Schon kurz nach neun haben die Autos dicht an dicht zwischen den Neuköllner Schrebergärten gestanden. Und es wurden immer mehr. "Wir haben in diesem Jahr so viele Gehbehinderte wie noch nie", sagt einer. "Skat ist überaltert", sagt später auch Dieter Galsterer, der Präsident des Landesverbandes Berlin-Brandenburg.

29 Tische sind an diesem heißen Sommersonntag besetzt. Während draußen der Berliner Rundfunk dudelt und der Grill angefeuert wird, wird drinnen gereizt und gestochen, gewonnen und verloren. Auch getrunken wird schon, gesprochen weniger. Nur der typische Skat-Dialog ist zu hören: "18." - "Jep." - "20." - "Jep." - "Zwei." - "Jep." - "Drei." - "Passe." Ab und zu ein Raunen. Aber streng genommen, verstößt das schon fast gegen die Regeln. Absatz 4.5.5 der Internationalen Skatordnung verbietet den Kartenverrat: "Alle Mitspieler haben sich jeglicher Äußerungen und Gesten zu enthalten, die geeignet sind, die Karten zu verraten." Die Regelungen werden ernst genommen, auch wenn hier nur die Verbandsliga, also die unterste Spielklasse spielt. Skatgeschwätz bleibt deshalb die Ausnahme: keine Rede von der "halben Miete", kein "So spielt man mit Studenten!"

Ist nicht gerade das etwas sehr Deutsches? "Ja", sagt Schiedsrichter Löper, nachdem er alle Listen ausgeteilt, alle Starterbeiträge eingesammelt, alle Teilnehmernamen ordentlich in den Laptop eingegeben hat. "Aber es muss ja auch Regeln haben. Da gibt es eine Sportordnung, eine Wettkampfordnung und die Urteile, die man kennen sollte. Da werden auch Prüfungen gemacht."

Alle fünf Jahre müssen die Prüfungen wiederholt werden. "Und jedes Jahr kommen neue Regeln dazu", sagt Löper. Die Internationale Skatordnung ist - Stand 2010 - 65 Seiten stark. Und wenn selbst sie nicht weiterhilft, können streitende Spieler vors Skat-Gericht im thüringischen Altenburg ziehen. Das feiert an diesem Wochenende den 90. Jahrestag seiner Gründung. Und Kurt Tucholsky erkannte schon vor 97 Jahren: "Wenn dem Deutschen so recht wohl ums Herz ist, dann singt er nicht. Dann spielt er Skat."

Skat ist vor 204 Jahren von Altenburger Bürgern erfunden worden, denen in ihren Salons langweilig war. Schnell wurde es zum urdeutschen Spiel. Bier und Salzstangen, die Gemütlichkeit von Schrebergarten und Eckkneipen gelten als typisch deutsch - Skat bedient das. Und wenn preußischen Tugenden, die heute als Leitkultur diskutiert werden, noch irgendeine Bedeutung haben, dann ja wohl beim Skat. Denn auch wenn es auf dem Parkplatz anders aussieht - Skat erfordert Disziplin, Ordnung und Zurückhaltung. Das Spiel ist kompliziert, an einem Abend unmöglich zu erlernen. Wer als Spieler brillieren will, der braucht außerdem ein gutes Gedächtnis, muss flexibel sein und sich auch unterordnen können. Nicht umsonst haben im 19. Jahrhundert gerade Soldaten das Spiel in alle Teile des Reiches getragen. "Das kann man eigentlich auch nicht lernen, das muss man von Anfang an drin haben", sagt Löper. Als früherer Berufssoldat schätzt er zudem, dass das Spiel unterhaltsam ist: "Was will man abends auch machen, wenn man in der Kaserne ist?"

Am deutschen Wesen des Skats hat sich bis heute nichts geändert. Von den bis zu 25 Millionen Spielern weltweit leben die meisten in Deutschland. Es gibt zwar auch den Weltverband ISPA, der Meisterschaften austrägt und internationale Sektionen hat. "Wenn man dann aber guckt, wo die Sektionen sind, dann weißte genau, warum die da sind", erklärt Dieter Löper. "Argentinien, Brasilien, da wo eben mal deutsche Kolonien waren." Selbst in Namibia, bis 1915 deutsches Schutzgebiet in Südwestafrika, gibt es eine Skat-Sektion. 2014 hatte sie 28 Mitglieder und führte sechs Turniere durch.

Seit Kurzem ist Skat auch - neben Falknerei, Brotkultur und Sternsingen - auf der Liste des immateriellen Welterbes der deutschen Unesco-Kommission. Ende Mai überreichte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die entsprechende Urkunde. Der Grund: Das Spiel "führt Menschen verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Bevölkerungsschichten zusammen, fördert soziale Kompetenzen und Gemeinschaftlichkeit, bringt Spaß und Freude und trägt zur Erholung vom Alltag bei."

Ein Blick ins Vereinsheim Buschkrug lässt aber zweifeln, dass Skat wirklich Jung und Alt zusammenbringt: Die meisten Spieler tragen ihr Haar grau, ein paar Rollatoren sind am Rand geparkt, die wenigsten hier sind unter 30. Gedrückt wird der Altersschnitt nur von den Kellnerinnen, die zwischen den Tischen umhereilen und Bier und Kaffee verteilen.

Die meisten Skatvereine haben Nachwuchssorgen. Zurzeit stagniert der Mitgliederschwund zwar. Alle Vereine zusammen zählen etwa 21 000 Mitglieder. Eine Skatbiographie aber wie die von Löper ist selten geworden. Der Westfale lernte das Spiel als Siebenjähriger von seinem Vater und spielte schon als Jugendlicher erste Turniere, bei denen Fleisch der große Gewinn war. "Damit die Kühltruhe auch voll wurde", erklärt er.

"Die Jugend kommt einfach nicht zum Skatspielen, wenn nicht ihre Eltern auch im Verein spielen", erläutert er das Problem. "Die Kids gucken auch nicht mehr, was Opa und Papa da mit den Karten machen." Und Löper, der mit seinen 61 Jahren in Neukölln noch zu den Jüngeren gehört, hat ja Recht, wenn er fragt: "Welche Eltern würden denn zu ihren Kindern sagen: Geh ruhig in die Kneipe zum Skatspielen?" Dass der Welterbe-Titel daran etwas ändert, glaubt er nicht. "Deswegen kommen ja nicht mehr Leute zum Skat."

Nicht einmal Nischensender übertragen große Skatturniere mehr oder gar die Bundesliga. Das parlamentarische Skatturnier ist längst Geschichte. Früher waren viele deutsche Politiker leidenschaftliche Skatspieler. Johannes Rau etwa spielte besonders gern mit Lothar Späth und Hans Koschnick. Zwei SPD-Politiker gegen einen aus der CDU - Skat riss Parteigrenzen nieder. Doch aus dieser Skatrunde lebt niemand mehr. "Das Einzige, was ich wirklich kann, ist Skatspielen!", behauptet auch Klaus Töpfer, ebenfalls CDU-Politiker, früher außerdem Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms. Er wolle "in Bescheidenheit festhalten, dass die Bilanz außerordentlich positiv für mich ausfällt". Und doch beklagt Töpfer den Bedeutungsverlust des Spiels. Er spiele jetzt "wesentlich weniger als zu den Zeiten, in denen ich in Bonn oder Berlin parlamentarisch tätig war", sagt er. "Es ist sehr bedauerlich, dass dieses Spiel zunehmend an Akzeptanz in der Breite unserer Gesellschaft verliert."

In der Mittagspause in der Kolonie Buschkrug löst Dieter Galsterer den Schiedsrichter Löper auf der sonnigen Terrasse ab. Während Löper im kühlen Vereinssaal penibel die Zwischenergebnisse notiert, kommt Galsterer draußen unterm Sonnenschirm ins Plaudern. Er ist Präsident des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, und er hat den Vormittag über selbst mitgespielt. Seine krausen, grauen Haare zeigen in alle Richtungen. Galsterer grinst breit, er ist zufrieden. "Kriegt man halbwegs gute Karten, ist die Welt in Ordnung", sagt er mit gemütlichem fränkischen Akzent.

Seit zehn Jahren leitet er den Landesverband, seit 60 Jahren spielt er Skat. Trotzdem nennt er sich selbst einen Hobbyspieler. "Ich habe auch zwei, drei Jahre in der Bundesliga gespielt, aber das war mir zu blöde. Immer nur sitzen und Kaffee trinken, und wenn du einen Fehler machst, sind sie über dich hergefallen", erinnert er sich. "Ich hab damals lieber Zigarren geraucht und meinen Bacardi-Cola getrunken. Das war für mich Skat", sagt er.

Überhaupt sind Galsterer "diese Hasardeure", wie er sie nennt, gar nicht recht. "Vor allem in der Bundesliga wird sehr verbissen gespielt. Das mag ich nicht", sagt er. Lieber sind ihm die Alltagsspieler: jene, die einmal die Woche einen Abend in der Kneipe verbringen, die "froh sind, wenn sie einmal von der Familie wegkönnen". Der Präsident kennt fast alle organisierten Skatspieler in Berlin. Er ist sich sicher: "Es gibt nirgends so viele Verrückte wie beim Skat." Vielleicht ist das ja das spezifisch Deutsche am Skat. Schließlich hatte schon Heinrich Heine erkannt: "Das ist schön bei den Deutschen: Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht." Beim Skat sind die genau richtig aufgehoben, erklärt Galsterer: "Das liegt daran, dass das Spektrum vom Millionär bis zum Penner reicht."

Ähnliches hatte zuvor schon Schiedsrichter Löper erzählt: von einem "Professor-Doktor der Charité", der seine Titel aber nicht in die Verbandsliste eingetragen wissen wollte. Und von einem Hochschullehrer, der drei Mal die Woche "zum Abschalten" spielt. "Das ist ein ganz netter Typ, aber der spielt unterirdisch schlecht." Sogar Klaus Töpfer meint: "Meine Mitspieler kommen aus der Breite unserer Gesellschaft." Das Unesco-Versprechen, dass Skat alle sozialen Schichten zusammenbringt, kann das Spiel also halten.

Doch was ist der Reiz daran? Was kann an einem Spiel mit 32 Karten und nur zwei Mitspielern so fesseln, dass sich Menschen wie Dieter Löper und auch Dieter Galsterer ihr Leben lang damit beschäftigen? Für Löper ist es vor allem die Vielfalt: "Jedes Spiel ist anders, es gibt über zwei Billionen Möglichkeiten der Kartenverteilung." Man müsse möglichst früh sehen, was die anderen beiden haben. "Die Kunst ist es, mit zwei Mann den Dritten niederzumachen." Bei aller Gemütlichkeit wird Skat das Soldatische eben doch nicht los.

Galsterer ist da friedvoller. Ihm ist wichtig, "dass man mit Leuten zusammen ist, dass man geistig rege bleibt, und ja, dass man mitunter auch sehr viel gewinnen kann". Richtig große Preisturniere sind jedoch selten geworden - und auch das liegt am fehlenden Nachwuchs. Nicht umsonst sagt Galsterer ja: "Skat ist überaltert." Die Jugend laufe "nur noch mit dem Handy rum", habe kein Interesse mehr. Sicher, es gebe einige, die sehr gut spielen. "Aber spätestens mit der ersten Freundin ist auch bei denen Schluss. Die kriegen Sie erst wieder, wenn die verheiratet sind, zwei Kinder haben und froh sind, wenn sie dann einmal von der Familie wegkönnen."

Schuld sind Galsterer zufolge aber auch die Vereinsspieler selbst: Viel zu oft werden Neugierige, die noch nicht so gut sind, gefragt, warum sie nicht lieber Mau-Mau spielen. "Das guckt man sich doch nur ein oder zwei Mal an!", schimpft er. Und dann ist da noch der Dachverband, der DSkV. Der sollte seiner Meinung nach endlich auch Rommeespieler aufnehmen - das sind noch immer meist Frauen. Das käme auch den Männern entgegen, wenn ihre Frauen mitkommen könnten, glaubt Galsterer. "Das ist die Zukunft, aber der DSkV, der hat halt selbst Ansichten wie eine alte Frau. Wir sind nicht modern."

Die Hoffnung fahren lassen will der Präsident dennoch nicht. Noch während er aufsteht, um den Nachmittag über weiterzuspielen, wird er kämpferisch: "Skat ist ein Spiel, das niemals kaputt geht."