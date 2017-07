Polizei erwischt mutmaßliches Diebesquartett

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei hat in Zehlendorf vier mutmaßliche Diebe erwischt. Die drei Männer (24, 27, 52 Jahre alt) und eine 18-Jährige sollen in der Nacht zum Samstag im Breitensteinweg aus einem Auto Werkzeuge und eine Kiste gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhren sie mit einem Lieferwagen davon. Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten das Fahrzeug kurze Zeit später in der Straße Ritterhufen finden. In der Umgebung nahmen sie die vier mutmaßlichen Täter fest. Auf sie passte die Beschreibung des Zeugen.