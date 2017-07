Torwart Hradecky bleibt bei Eintracht Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Nach wochenlangen Spekulationen über einen Wechsel wird Torwart Lukas Hradecky seinen Vertrag mit Eintracht Frankfurt erfüllen und den Fußball-Bundesligisten zumindest in diesem Sommer nicht verlassen.

Das bestätigte Trainer Niko Kovac nach einer Trainingseinheit des Teams. «Er bleibt auf jeden Fall noch ein Jahr. Er hat hier aber noch nicht verlängert», sagte Kovac.

Der Vertrag des finnischen Nationalkeepers läuft 2018 aus. Die Frankfurter möchten ihn unbedingt verlängern, Hradecky will in Zukunft aber deutlich mehr Geld verdienen als bisher. Sollten beide Seiten keine Einigung erzielen, könnte der 27-Jährige die Eintracht in einem Jahr ablösefrei verlassen. «Ich wünsche mir, dass er über diese Saison hinaus bleibt. Soweit ich weiß, ist er offen für Gespräche», meinte Kovac.