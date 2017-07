artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Lokalmatador Tommy Haas bekommt es in der kommenden Woche beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum mit dem Argentinier Nicolas Kicker zu tun.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590927/

Tommy Haas wird das letzte Mal das Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen.

Tommy Haas wird das letzte Mal das Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen. © Alastair Grant/AP/dpa

Der 39 Jahre alte gebürtige Hamburger bekam von Turnierdirektor Michael Stich eine Wildcard für die mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Veranstaltung German Open. Der 24-jährige Kicker wird in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95 geführt. Philipp Kohlschreiber aus Augsburg trifft auf den 19-jährigen Andrej Rublew. Der an Position elf in dem 32er-Feld höchstgesetzte Deutsche Jan-Lennard Struff (Warstein) bekam Jewgeni Donskoj aus Russland zugelost.