Ein Spaziergang mit dem Ministerpräsidenten

Brandenburg (MOZ) Pyramiden sind in der Brandenburger Region recht selten. Ein besonders schönes Exemplar ist jedoch seit zwei Jahren im Naturschutzzentrum Krugpark zu finden. 6.75 Meter vom Boden bis zur Spitze misst das 2015 vollendete Bauwerk, an dem Klaus Windeck, Vorsitzender des Fördervereins Krugpark e.V., und Architekt Hans-Jürgen Kluge über ein Jahrzehnt gewerkelt hatten.

Stolz präsentierten Klaus Windeck, Vorsitzender des Fördervereins Krugpark e.V. und Andrea Kausmann, Leiterin des Naturschutzzentrums, Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bürgermeister Steffen Scheller, was sich in den vergangenen Jahren getan hat. Allen © MZV

Seitdem ist reichlich Leben in den Krugpark eingezogen. Schulen, Kitas und Naturfreunde nutzen den einst von Stadtrat Johann Gottfried Bröse angelegten Park samt Naturschutzzentrum und Umweltpyramide heute als Begegnungsstätte und Schulungszentrum für Umwelt und Klima. "Natur wird bei uns erlebbar gemacht", freut sich Klaus Windeck, der Ministerpräsident Dietmar Woidke am Donnerstag zusammen mit Andrea Kausmann, Leiterin des Naturschutzzentrums, bei einem Spaziergang stolz präsentierte, was sich in den vergangenen Jahren im Krugpark getan hat. Immerhin ist das Land Brandenburg stetiger finanzieller Förderer des Naturschutzzentrum, sodass Matthias Platzeck 2007 sogar höchst selbst den Grundstein für den Neubau des Naturschutzzentrums legte.

Besonders begeistert zeigte sich der Ministerpräsident vom jüngst auf der Waldbühne aufgeführten Kindermusical "Das Wunder Regenwald entdecken". "Dass unsere Kinder den Schutz der Natur nicht als selbstverständlich erachten und Ressourcen zu schützen wissen, ist die Basis für eine grünere Zukunft", so Woidke, der auch neue Ideen des Fördervereins - wie die Anfertigung einer Krugpark-Karte, die voraussichtlich ab September zu haben sein wird und alle wichtigen Stationen zeigt - lobte. "Toll mit wie viel Engagement es hier voran geht", resümierte der Ministerpräsident.