Wieder schweres Sommergewitter in Berlin - Ausnahmezustand

Berlin (DPA) Schwere Gewitter und Regenschauer haben am Samstagnachmittag in Berlin für einen Ausnahmezustand gesorgt. Keller liefen voll, Bäume stürzten um und Äste brachen ab, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr sagte. Straßen wurden vom vielen Wasser ebenfalls überspült.

