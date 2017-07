artikel-ansicht/dg/0/

Port-Joinville (dpa) Das Grab des als Nazi-Kollaborateur zum Tode verurteilten französischen Staatschefs Marschall Philippe Pétain (1856-1951) auf der Atlantikinsel Île d'Yeu ist geschändet worden. Auf dem Grab habe in der Nacht zum Samstag ein Müllcontainer gebrannt, das Kreuz sei zerbrochen, berichteten die Regionalzeitung "Le Parisien" und andere Medien. Über die Hintergründe der Tat herrschte zunächst Unklarheit. Die Polizei ermittele.



Der Held des Ersten Weltkrieges war während des Zweiten Weltkriegs Chef des Vichy-Regimes. Pétain steht damit für Kooperation mit den Nazis und Judendeportation. Er starb 1951 in der Verbannung auf der kleinen Insel vor der westfranzösischen Küste. General Charles de Gaulle hatte das Todesurteil in eine lebenslange Strafe umgewandelt. De Gaulles Grab in Ostfrankreich war unlängst ebenfalls geschändet worden.