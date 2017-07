Kita Spatzennest wird deutlich teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mehrkosten sind laut Verwaltung entstanden, weil die Erneuerung der Elektroanlage ursprünglich nicht in dem Vorhaben mit enthalten war. "Wir müssen das Geld auch nicht jetzt ausgeben. Aber dann werden wir in zwei oder drei Jahren noch einmal dort anfangen zu bauen", hatte Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) erklärt. Er warb dafür, das Geld bereitzustellen.

Damit rannte Rau offene Türen ein. Denn über die Parteigrenzen hinweg herrschte Einigkeit darüber, dass im Zuge der Sanierung auch die Elektroanlage auf den neuesten Stand gebracht werden sollte. Gleich von mehreren Seiten wurde aber verlangt, zu hinterfragen, warum die Kosten derart stark gestiegen sind. Immerhin sei es nicht der einzige Fall, in dem das vorgekommen ist, erinnerte etwa Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). So stiegen auch beim neuen Rathaus die Kosten während der Bauphase in erheblichem Maße. Er verlangte genau wie Sven Alisch (SPD) eine Überprüfung. "Bei der Bausumme ist die Abweichung nicht hinnehmbar", so Schwochow. "Bei 200000 Euro Abweichung muss der Bauausschuss prüfen, wer das zu verantworten hat, um Schaden von der Stadt abzuwenden", drängte Alisch auf Aufklärung.

Damit aber die Suche nach einem Schuldigen nicht die Freigabe der Mittel blockierte, erinnerte Rau daran, dass die Investition nötig war und alle dafür gestimmt hatten. "Wir müssen uns fragen: Hätte das irgendetwas an dem Beschluss zur der Sanierung geändert, wenn wir vorher von den höheren Kosten gewusst hätten?" Da diese Frage allgemein verneint wurde, stimmten die Stadtverordneten einstimmig dafür, das Geld von anderen Vorhaben abzuziehen und in die Sanierung der Kita zu schießen.

Genommen werden die Mittel von zwei Positionen aus dem Budget "Soziale Stadt". 100000 Euro waren für Planungsleistungen des Aufzugs an der Heinrich-Rau-Oberschule vorgesehen und weitere 107500 Euro für die Außenanlagen des Kiezzentrums. Beide Vorhaben sollen nun erst 2018 umgesetzt werden.