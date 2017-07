artikel-ansicht/dg/0/

St. Petersburg (DPA) Zehntausende orthodoxe Gläubige sind an einem Tag zu einer Reliquie des Heiligen Nikolaus von Myra (etwa 270 bis 343 nach Christus) in St. Petersburg gepilgert. Allein am 21. Juli seien fast 38 000 Menschen zum Alexander-Newski-Kloster gekommen, um vor der Reliquie zu beten, teilte die Stadtverwaltung der früheren Zarenmetropole am Samstag der Agentur Tass zufolge mit. Demnach betrug die Wartezeit für die Pilger bis zu viereinhalb Stunden.

Zuvor war die Reliquie acht Wochen lang in der Moskauer Christus-Erlöser-Kathedrale gezeigt worden. Auch dort nahmen täglich Tausende Menschen stundenlange Wartezeiten in Kauf. Der Besucherrekord in Moskau lag bei 63 800 am 10. Juli. Insgesamt zählten die Behörden bereits mehr als 2,1 Millionen Pilger.

St. Nikolaus gehört zu den am meisten verehrten Heiligen in der russisch-orthodoxen Kirche. Dem einstigen Bischof von Myra in Kleinasien, der heutigen Türkei, werden mehrere Wunder angerechnet. So soll er etwa Seeleute aus einem Sturm gerettet haben, weswegen er Schutzpatron der Seefahrer ist.

Die Reliquie des Heiligen Nikolaus ist eine Leihgabe der katholischen Kirche an das Moskauer Patriarchat. Sie wird seit Ende Mai in Russland gezeigt und bleibt bis zum 28. Juli. Normalerweise wird sie in der italienischen Stadt Bari aufbewahrt. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Nikolaus-Reliquie in Russland gezeigt wird. Die Leihgabe wird von Experten als Geste der Annäherung zwischen Rom und Moskau bewertet. Papst Franziskus hatte dies nach seinem historischen Treffen mit Patriarch Kirill 2016 in Kuba eingeleitet.