Überschwemmungen in Eisenhüttenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

MOZ (MOZ) Die Feuerwehren im Landkreis Oder-Spree hatten am Sonnabend jede Menge zu tun. Der Regen, der während des Gewitters herunterkam, hatte Straßen und Keller überschwemmt. Gegen 18.20 Uhr seien die meisten Wassermassen vom Himmel gekommen, heißt es von der Feuerwehr in Eisenhüttenstadt. Dort pumpten die Feuerwehrleute Wasser in der Cottbuser und der Beeskower Straße ab. In den umliegenden Ämtern seien auch Keller betroffen gewesen.