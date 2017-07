Ehrenamtspreis für Dagmar von Kleist

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Falkenseerin Dagmar von Kleist ist von der CDU Brandenburg mit dem "Wilhelm Wolf - Ehrenamtspreis" ausgezeichnet worden. Er wird an Bürger verliehen, die stellvertretend für die vorbildliche, ehrenamtliche Leistung der vielen Engagierten in Brandenburg eine besondere Auszeichnung verdienen.

Von Kleist hat sich etwa für ihr Engagement in der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter in Falkensee einen Namen gemacht. Der Ehrenamtspreis erinnert an die Verdienste des ersten Landesvorsitzenden der CDU Brandenburg, Dr. Wilhelm Wolf, für Freiheit, Demokratie und die Einheit Deutschlands.

Der Preis ist insgesamt mit 1.500 Euro dotiert, wobei für den 1. Preis 750 Euro, den 2. Preis 500 Euro und den 3. Preis 250 Euro ausgelobt sind.

Der Namensgeber des Preises, Dr. Wilhelm Wolf, war übrigens der erste Landesvorsitzende der CDU Brandenburg. Er trat in der sowjetisch besetzten Zone trotz Repressalien für die Einhaltung der Grundrechte, der persönlichen Freiheit und für die Einheit Deutschlands ein.

Unter mysteriösen Umständen kam er 1948 bei einem Autounfall ums Leben.