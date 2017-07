Gericht gibt Joachimsthal recht

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im Rechtsstreit zwischen der Stadt Joachimsthal und dem Seesportclub (SSC) um ein Teilgrundstück am Werbellinsee ist am 21. Juli am Amtsgericht Eberswalde das Urteil verkündet worden. Richter Oliver Gross entschied zugunsten der Stadt. Der SSC wird somit verurteilt, das 4550 Quadratmeter große Grundstück zu räumen. Auch die Prozesskosten muss der Verein tragen.

Zur Urteilsbegründung sagte der Richter: "Die Kündigung ist rechtens." Das Optionsrecht auf eine Verlängerung des Pachtvertrages um weitere fünf Jahre habe keinen Bestand. Der Knackpunkt ist allerdings eher formeller Natur: So lässt sich auf dem Vertrag nur eine Unterschrift des SSC finden. "Es hätte ein weiteres Vorstandsmitglied unterschreiben müssen", erklärte Gross.

Der Richter fügte an, dass er im Fall leider nicht nach Sympathien entscheiden könne. "Ich drück' die Daumen, dass man sich vielleicht noch einigt", sagte Oliver Gross an die Vertreter des Vereins gerichtet, die sich zur Urteilsverkündung eingefunden hatten. Am Freitag deuteten diese bereits an, in Berufung gehen zu wollen. In diesem Fall steht zu erwarten, dass sich der Rechtsstreit mindestens ein weiteres Jahr hinziehen wird. Joachimsthals Bürgermeister René Knaak-Reichstein wollte das Urteil am Freitag noch nicht kommentieren. Er warte, bis der eingesetzte Anwalt ihn über den Ausgang informiere.

Die Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien entbrannte, als Joachimsthal den alten Pachtvertrag kündigte und nun knapp das Dreizehnfache der vorherigen, sehr niedrigen Pacht verlangte. Zusätzlich verkompliziert wird die Situation, da ein mit dem SSC verbundener zweiter Verein den zum Grundstück gehörenden Uferabschnitt vom Wasser- und Schifffahrtsamt gepachtet hat.

Es gibt offenkundig noch viel Gesprächbedarf zwischen den Parteien. Joachimsthal hat jedoch bereits signalisiert, erst verhandeln zu wollen, sobald die Stadt über den Uferstreifen verfügen kann.