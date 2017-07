Seit drei Jahrzehnten im Wurfring

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590974/

Mit seinen Altersklassen-Siegen im Kugelstoß (11,78 m), Diskuswurf (37,64 m) und im Speerwurf (36,50 m) hatte Olaf Terzer bei den Leichtathletik-Regionalmeisterschaften in Strausberg mehr oder weniger gerechnet. "Ich wollte ein bisschen Wettkampf-Atmosphäre schnuppern. Mit dem Kugelstoßen bin ich ganz zufrieden, Speer geht auch, beim Diskuswurf hätte es etwas weiter gehen können", zieht der Modellathlet sein Fazit. Bei seinen 1,93 Metern Größe bringt er derzeit um die 100 Kilo auf die Waage, ganz genau wollte er es nicht verraten. "Je nach dem, was ich gerade trainiere, wiege ich zwischen 86 und 105 Kilo", verrät der Fredersdorfer immerhin. Seit Januar ist es nach einer kleineren Pause wieder der Wurf, da schlägt die Anzeige eher auf der rechten Seite aus. Etwas Athletik benötigt der KSC-Athlet schon, um im August in Zella-Mehlis erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften im Wurffünfkampf der Senioren abzuschneiden. Dazu gehören die klassischen Disziplinen Kugel, Diskus, Speer und Hammer sowie ein dem Hammerwurf ähnlichen Gewichtewurf mit einem 15,88 Kilogramm schweren Gerät. "Mit so einem Gewicht übe ich auch zu Hause, ich komme damit ganz gut zurecht", ist Terzer optimistisch, auch beim Werfermehrkampf erneut in die Medaillenränge zu kommen. Sieben Silber- und fünf Bronze-Medaillen sind es bislang, die er von den Deutschen Senioren-Meisterschaften mitgebracht hat. Vor Kurzem war es eine Silberne mit dem Diskus in Zittau. 39,86 Meter stehen zu Protokoll. "Ich wusste, dass ich 40 Meter drauf- habe. Beim Einwerfen war alles noch in Ordnung, dann war ich fest wie ein Brett. Das letzte Mal war es mir mit 14 bei der DDR-Spartakiade so ergangen. Schließlich habe ich im dritten Versuch noch einen auf 39 Meter rausgehauen, alles war o.k.", berichtet Terzer. Dabei hat er im Wurf große Routine. Bereits als Jugendlicher unter Trainer Klaus Pfeffer war er im Trainingszentrum der ASG Strausberg im Kugelstoßen und Diskuswurf aufgefallen. Mit 15 Jahren wechselte er als sogenannter Seiteneinsteiger ("ich wollte zunächst nicht auf die Sportschule") zum ASK Potsdam und spezialisierte sich auf den Diskuswurf. Zur Wende kam er wieder zurück, blieb aber der Leichtathletik treu. Mit einer Ausnahme, als 1991 mal der alternde Olympiasieger Udo Beyer dazwischenfunkte, holte er sich zunächst die Landesmeisterschaft der Männer im Diskus und mit der Kugel in Serie. "Im Land war ich top, doch für die Deutschen Meisterschaften hatte es damals nicht gereicht", blickt Terzer zurück. Bis er sich ab Mitte der 1990er-Jahre dem Laufen und dem Triathlon intensiver zuwandte und es dort trotz seiner Statur zu beachtlichen Resultaten brachte. Fußball spielte Terzer ohnehin, in Fredersdorf war er sogar in der höchsten Liga auf Landesebene Ersatz, sogar als Torwart. "Ich habe alles gespielt, ich konnte die Linie hoch und runter laufen und war in den Zweikämpfen gut. Ein Spiellenker bin ich nicht."

Seit dem Jahr 2009 wendet er sich wieder dem Wurf intensiver zu, seit zwei Jahren hängen die Töppen am Nagel. Wenn es sich einrichten lässt, treibt Olaf Terzer täglich Sport. Jedoch mit Einschränkungen: "Es gibt noch andere Dinge im Leben. Außerdem bin ich nicht mehr so leistungsorientiert wie früher. Wenn der Körper sich meldet, dann pausiere ich lieber."