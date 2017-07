Disput um erneuerbare Energien

artikel-ansicht/dg/0/

Der FNP stellt bestehende sowie vorgesehene Nutzungen von Flächen im Ort dar, darunter etwa für Bebauung vorgesehene Areale. Da sich seit Inkrafttreten des FNP von 2011 gesetzliche Grundlagen geändert haben, wurde die Erstellung eines neuen nötig. Berücksichtigt wurden in diesem besonders der "Klimaschutz, die Stärkung der Innenentwicklung und die Zulassung und Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich", heißt es in der Begründung. Unter letzteren Punkt fällt zum Beispiel die Einschränkung der Privilegierung von Tierhaltungsanlagen.

Mirko Leddermann vom Ingenieurbüro Baukonzept in Neubrandenburg stellte den Gemeindevertretern den Entwurfsstand vor. "Besprochene kleine Änderungen wurden einbezogen", sagte er. "Bei Quappendorf wurde ein Stück an Alleen ergänzt sowie der Radweg an der Bundesstraße 167 am Ortsausgang Neuhardenberg", so Leddermann. Über 15 Hektar Wohnbaufläche in Neuhardenberg, die bisher nicht genutzt wurden, habe man reduziert. Auch die Sondernutzung für die Geflügelmast von Tobias Winnige ist im aktuellen Plan vermerkt.

In Gottesgabe gäbe es einen definierten Innenbereich, so der Ingenieur. "Die 2,8 Hektar, die wir auf Wunsch der Gemeinde zusätzlich einbezogen haben, können als Bebauungsfläche angeboten werden."

Zum Regionalplan Oderland-Spree wandte Altfriedlands Ortsvorsteher Dieter Arndt ein, dass es unzutreffend sei, dass Neuhardenberg keine vertiefenden Aussagen oder Festlegungen zum Teilregionalplan Windenergienutzung getroffen habe, wie es in der Begründung für den FNP heißt. Auch weitere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien, etwa weiterer Fotovoltaikanlagen, seien nicht geplant, ließ Arndt über Vizebürgermeister Dieter Zimmermann übermitteln. "Wir wollten keine weiteren Fotovoltaikanlagen mehr, da wir genug haben", sagte er. "Das wurde bisher zwar erwähnt, aber nicht rechtskräftig vollzogen".

Ein Beschluss der Gemeindevertreter wurde für eine kommende Sitzung ins Protokoll aufgenommen.