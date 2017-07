Standesamt mit Seeblick

artikel-ansicht/dg/0/

Trebus (MOZ) Der Trebuser See bietet jetzt die malerische Kulisse zu romantischen Hochzeiten. Auf der Wiese vor dem Restaurant "Seeblick" - eine beliebte Lokalität für Hochzeiten - hat Gastwirt Lutz König einen Pavillon in aufwendiger Holzkonstruktion bauen lassen. Ausgeführt haben die Arbeiten Tiefbauer Mario Scheputat und Tischlermeister Lutz Christoph (beide aus Trebus). "Wir wollten den Pavillon in die Natur integrieren, das ist gelungen", sagte Lutz König und zeigte stolz auf das glitzernde Gewässer tief unten im Tal. Schaut man auf die Landschaft, könnte man denken, man stehe an einem norwegischen Fjord oder am Gardasee, sollen schon Gäste geäußert haben. Mit einer Hochzeit am Freitag wurde der neue Trauort eingeweiht, am Sonnabend folgt eine weitere. Auch der Weg zum Restaurant wurde neu gepflastert. Hingucker ist eine Schwanenskulptur vom Fürstenwalder Holzbildhauer Steffen Böttger.