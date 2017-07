Die beste Abwehr der Liga steigt auf

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Schlauchboot-Rennen zum Hansestadtfest präsentierten die HSC-Handballerinnen das kreativste Boote. An diesem Wochenende treffen sie bei einem kleinen Turnier in Wusterwitz schon auf einen neuen Liga-Konkurrenten. Im Sommer sind weitere Aktionen und Veranstaltungen geplant. Von einer gewissen Leichtigkeit, aber auch Ernsthaftigkeit sind diese Wochen nach der Saison 2016/17 geprägt.

Mit dem selbst gesteckten Ziel, wieder oben mitzuspielen, war das Frauen-Team in seinem zweiten Jahr beim HSC in die Verbandsliga-Saison gestartet. Zum Glück war es sehr schnell gelungen, Neuzugänge der HSG Schlaubetal-Odervorland und vom Frankfurter HC zu integrieren. Der Vizemeister der Vorsaison hatte dadurch noch einmal an Qualität dazu gewonnen.

Der Kader war sehr ausgeglichen und die Breite hat mit anfangs insgesamt 18 eingesetzten Spielerinnen gestimmt. Im Team gab es keine klassische "Shooterin". Auch wenn Lisa-Marie Busse mit 107 Treffen die HSC-Torschützenliste anführt, waren die Tore auf viele Schultern verteilt, wodurch sich das Team unberechenbarer für die Gegner gemacht hat. Drei Viertel aller 71 gegebenen Siebenmeter wurden verwandelt.

Fast immer konnte der Trainer aus dem Vollen schöpfen, denn alle seiner Mädels waren sehr zuverlässig und standen (fast) immer an den Spieltagen zur Verfügung. Zudem blieb das Team von schweren Verletzungen weitgehend verschont und die Mischung aus Jung und Alt hat gestimmt. So war die Jüngste anfangs gerade 17 Lenze alt und Beatrix Leuschner mit Mitte 40 die erfahrenste. Auch die erfahrenen Spielerinnen übernahmen Verantwortung und bewiesen Führungsqualitäten und Charakterstärke. Dadurch behielt das Team in den entscheidenden Spielen die Nerven, wie z.B. in den Spitzenduellen gegen den HV Calau (28:22/26:20).

Während der gesamten Saison standen die HSC-Frauen an der Tabellenspitze. Die Konkurrenz hoffte vergeblich auf einen Ausrutscher, doch die Mannschaft hielt stets dem Druck stand. "Ein Grund dafür war, dass sich die Mannschaft immer nur auf sich konzentriert und vorrangig versucht hat, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen", so Trainer Heiko Hillebrand. Grundlage dafür war die stabile Abwehr, die beste der gesamten Liga. Das Sprichwort von Fußballtrainer Jupp Heynckes: "Im Angriff gewinnst du Spiele, in der Abwehr Meisterschaften", war dabei allgegenwärtig. Es wurden maximal 22 Gegentore in einer Partie zugelassen (gegen Calau, 16,38 im Durchschnitt), die wenigsten waren es gegen den HC Spreewald beim 24:5 (12. Spieltag). Das Hinspiel gegen den späteren Absteiger hatte mit 19 Toren im Plus den höchsten Sieg gebracht (28:9), die meisten Tore fielen gegen Chemie Guben (35:20).

Auch in Sachen Fairness haben sich die Frankfurterinnen nichts vorzuwerfen, mit Platz 3 in der Fairplay-Tabelle befinden sie sich im oberen Drittel der Tabelle.

Nicht nur auf dem Feld verhielten sich die Oderstädterinnen vorbildlich. So wurde der gesamten Mannschaft von mehreren Teams der Liga ein bodenständiges, nicht abgehobenes Verhalten bescheinigt. Bei allen Erfolg und Siegen stand dennoch immer der Spaß im Vordergrund. So wurde jeder Spielerin die Gelegenheit gegeben, sich zu empfehlen und versucht, reichlich Spielanteile zu geben.

Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch immer der Trainer. Mit Ruhe, Übersicht und Erfahrung führte Heiko Hillebrand die Mannschaft durch die Saison und wusste immer ganz genau, wann er welche Akzente setzen muss. Unterstützt wurde er dabei von Torwart- und Fitnesstrainer Ralf Leuschner, der die letzten Prozente aus der Mannschaft herausgekitzelt hat.

"Richten wir den Blick in die Zukunft, ist die Mannschaft natürlich nicht blauäugig und weiß, dass in der Brandenburgliga ein ganz anderer Wind weht. Dort wird um einiges schneller gespielt, die individuelle Klasse der Gegner ist wesentlich höher und auch in Sachen Körperlichkeit wird man zulegen müssen, um das primäre Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen", weiß Hillebrand. Die Verstärkung durch drei neue Spielerinnen ist schon gewiss, weitere wollen folgen. Mehr noch: Der Verein hat eine zweite Frauenmannschaft bilden können, die in der neuen Saison in der Kreisliga antreten wird.

Ein Dank geht an alle Fans, Zuschauer, Begleiter, den Vorstand des HSC 2000 und an alle Sponsoren. Ohne starke Partner und auch finanzielle Mittel wäre kein Spielbetrieb möglich gewesen und wird auch in der Brandenburgliga nicht realisierbar sein.