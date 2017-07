"Sportlich aktiv bleiben wir fit"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem kleinen Sportprogramm an der Köhlerei hat die Bad Freienwalder DRK-Seniorensportgruppe am Donnerstagnachmittag ihre Feier zum 25-jährigen Bestehen eingeläutet. Solange hält sie Senioren schon fit.

Beweglich bleiben ist das A und O, weiß Hildegard Buckow, die seit 15 Jahren die DRK-Senioren trainiert. Schwungtuch, Thera-Bänder, Massagebälle dienen als Hilfe für die Gymnastik, bei der es darauf ankommt, die Muskeln und Ausdauer zu trainieren. "Wir gehen jeden Freitag ins Moorbad und werden dort von einer Physiotherapeutin trainiert", berichtete Hildegard Buckow und fügte hinzu: "Von ihr schaue ich mir die Übungen ab."

Von etwa 75 bis 95 Jahren reicht die Altersspanne der Teilnehmer. "Ich bin seit 2013 dabei, denn alleine daheim herum zu sitzen, ist nicht mein Fall", sagte Waltraut Drescher, die im Verhältnis zu den jüngeren Mitgliedern der DRK-Seniorensportgruppe zählt. Sie hatte von der Sportgruppe gehört und dann gefragt, ob sie mitmachen könne. "Mir macht das einfach Spaß, weil ich der lustige Typ bin", sagte sie lachend.

Hildegard und ihr Mann Lothar Buckow, der die Finanzen regelt, legen Wert darauf, dass diejenigen, die bei der Sportgruppe mitmachen wollen, auch ins DRK eintreten. Die Sportgruppe, die ein Teil des DRK-Seniorenklubs ist, trage dazu bei, so die Mitgliederzahl zu verbessern.

Die Gymnastik-Sportgruppe sei im Juni 1992 mit acht Interessierten im Seniorentreff gegründet worden, berichtete Lothar Buckow in seiner Festrede. Doch wer sollte die Übungsleitung übernehmen? Irmgard Heiduck, Vorsitzende der DRK-Senioren, fragte die damalige Sportlehrerin Regina Raspe, die gleich zusagte. Bald wuchs die Gruppe auf 26 Mitglieder an. Die Idee, einmal im Monat kegeln und bowlen zu gehen, setzten die Senioren in der Alten Schamotte in die Tat um.

Zunächst trafen sie sich zum Sport in der städtischen Turnhalle, an der Georgenkirchstraße, und dann in der Turnhalle des Brecht-Gymnasiums. Schließlich zogen sie weiter in die Turnhalle der Kretschmann-Oberschule. Als 2008 die Kurstadthalle eröffnet wurde, wandten sich die DRK-Senioren an den Bürgermeister, ob noch ein Platz frei wäre. Nach eingehender Prüfung habe er zugesagt, so Lothar Buckow. Seitdem trainieren sie dort immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr.

Regina Raspe blieb Übungsleiterin mit Unterstützung von Otto Bohm bis 1998, der dann das Ehrenamt des Übungsleiters mit Unterstützung von Erika Kraatz übernahm. 2002 erklärte sich Hildegard Buckow bereit, das Ehrenamt des Stellvertreters von Otto Bohm auszuüben und wurde ein Jahr später selbst Übungsleiterin. Wenn sie ausfiel, ersetzten sie weiter Otto Bohm und Erika Kraatz. Inzwischen ist jedoch Renate Grunwald ihre Stellvertreterin. Hildegard Buckows langjähriges Engagement ist belohnt worden. Anlässlich der 20. Brandenburgischen Seniorenwoche ist sie am 21. Juni 2013 im Kurtheater ausgezeichnet worden. Zuvor sei ihr anlässlich der Gymnastikwerkstatt im Oktober 2011 die Ehrenmedaille in Bronze des Kreissportbundes verliehen worden, so der Festredner. Otto Bohm habe die Silbermedaille erhalten.

Nach dem Aus der Alten Schamotte und dem Hotel Eduardshof verlegten die DRK-Senioren ihre Kegelnachmittage nach Wriezen zur Kegelbahn "Gut Holz".

Die DRK-Senioren treiben nicht nur Sport, sondern pflegen auch die Geselligkeit. "Wir veranstalten jedes Jahr zum Abschluss des Sportjahres eine Feier in der Köhlerei und eine Weihnachtsfeier in einer Gaststätte in Bad Freienwalde. Wir nehmen an den Faschings- und Weihnachtsfeiern der Stadt und an der Seniorenwoche teil", so Lothar Buckow. Bei der Senioren-Gymnastikwerkstatt des Kreissportbundes im Herbst in der Kurstadthalle gehört die DRK-Seniorensportgruppe bereits zum Inventar.

"Wir fahren zudem zum Weihnachtsteller nach Schwedt und feiern mit unseren anderen Mitgliedern des Seniorenclubs die Jahreshauptversammlung", zählte Lothar Buckow auf. Ihr Motto: "Sportlich aktiv bleiben wir fit!"