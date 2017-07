Oma Liesbeth bei MOZ-Strandparty

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow (MOZ) Der Countdown läuft: Am 29. Juli steigt am Strand des Gusower Baggersees die 9. MOZ-Strandparty. Auf die Besucher wartet ein hochkarätiges und außerordentlich unterhaltsames Programm. Denn neben dem Singenden Bauern Paul Scherhag und den Zechiner "Sunflowers" hat auch "Oma Liesbeth" aus Angermünde ihr Kommen zugesagt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590979/

Um ein Haar wäre es nichts geworden. Denn Oma Liesbeth alias Torsten Schünemann aus Angermünde war erkrankt. Doch das Seelower MOZ-Team und seine Party-Gäste haben Glück: "Ich bin dabei", teilte der Comedian jetzt mit.

Oma Liesbeth ist vielen Oderbruchern längst ein Inbegriff für erstklassigen Humor mit regionaler Note. Bei seinen Auftritten bleibt kein Auge trocken. Die fesche Oma reißt Zoten, singt zur Akkordeonmusik freche Lieder und mag es, mitten unterm Publikum zu sein, sich von diesem zu immer neuen Witzen inspirieren zu lassen.

Das haben vor zwei Jahren schon die Besucher der MOZ-Strandparty am Hohenjesarschen See in Alt Zeschdorf erfahren. Und auch in Sophienthal, Genschmar und in anderen Orten der Region hat Ulknudel Oma Liesbeth auf Dorffesten schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Am kommenden Sonnabend wird Torsten Schünemann, der im "wahren Leben" Mitarbeiter eines kirchlichen Verwaltungsamtes in Angermünde ist, ab 15 Uhr in Gusow zu erleben sein.

Nach den Auftritten der Zechiner Sunflowers-Tänzer, von Oma Liesbeth und Paul Scherhag zum gemeinsamen Kaffeetrinken im großen Festzelt geht es dann zum nächsten, dem sportlichen Höhepunkt des Tages: Gegen 16 Uhr ist Start zur MOZ-Kanu-Meisterschaft. Die Zweier-Teams treten in den Startklassen Frauen sowie Männer oder Mixed über und unter 40 Jahren an. Den Siegern winken auch diesmal interessante, sehr nützliche Preise.

Die Männer und Frauen aus der Freiwilligen Feuerwehr Seelow um Stadtbrandmeister Candy Schmiedecke haben sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, den Wettbewerb mit ihrem Rettungsboot abzusichern. Und natürlich gehen die Seelower Feuerwehrleute auch wieder mit mehreren Teams an den Start. Bleibt die Frage: Gibt es in der Region nicht noch andere Feuerwehrteams, die sich (im Kanu) gut über Wasser halten können? Jeder Starter erhält auch in diesem Jahr sein persönliches MOZ-T-Shirt. Die hellblauen Shirts sind in diesem Jahr von besonders guter Qualität.

Die Partner der MOZ für die Veranstaltung aus dem Sportverein Preußen Gusow bieten in diesem Jahr erstmals ein sportliches Vorprogramm für die um 14 Uhr beginnende Strandparty an: Bereits um 10 Uhr beginnt ein Beach-Volleyball-Turnier, mit dem der Verein seinen neuen zweiten Volleyballplatz einweihen will. Gespielt wird jeweils mixed, mit einer Frau und einem Mann.

Zwölf Teams können im Wettbewerb antreten, wie Michael Czerny vom Verein informiert. Bislang haben sich neun Teams angemeldet. Für die ersten Drei stiftet Preußen Gusow Pokale, die MOZ steuert noch Sachpreise bei. Teilnehmer können vor Ort zelten. Und vielleicht haben die Volleyballer ja nach einer Pause noch Kraft, um am Nachmittag an der MOZKanumeisterschaft teilzunehmen? Bei dem volkssportlichen Wettbewerb steht der Spaß im Vordergrund.

Dass alle gestärkt an den Start gehen, dafür wollen die Frauen aus der Gusower Frauensportgruppe unter Leitung von Marianne Manthey sorgen. Sie backen jede Menge leckeren Kuchen. Mitglieder des Dorfclubs Gusow-Platkow werden den Kaffee ausschenken, den es auch diesmal in der MOZ-Tasse gibt. Die Mitglieder von Preußen Gusow sorgen an Grill und Pfanne für deftige Kost. Und der Gusower "Über Land"-Verein lädt an seine Salatbar ein. DJ Torsten Thiedecke sorgt für die richtige Party-Musik.

MOZ-Strandparty am 29. Juli, ab 14 Uhr, am Gusower Baggersee. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen für die MOZ-Kanu-Meisterschaft ab 16 Uhr werden unter Tel. 03346 472 oder per E-Mail an seelow-red@moz.de entgegen genommen. Anmeldung für das Volleyball-Turnier unter Tel. 01738577018