Bestes Segelflugwetter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590980/

Udo Heideberger ist der Mann meines Vertrauens. Einen knappen Meter vor mir sitzt er, spricht ein paar Worte ins Mikrofon, und plötzlich ruckt unser Gefährt an. Das Segel-Schulflugzeug ASK geht ab wie Schmidts Katze. Steil schwingt es sich am 1100 Meter langen Schleppseil in den blauen Sommerhimmel. In Sekunden sind wir 450 Meter über dem Flugplatz. Ein Knall, und das Seil fällt, gebremst durch einen Fallschirm, auf das Flugfeld. Vor meinen Augen glitzert der Straussee, breitet sich die Stadt an seinem Ufer aus, erkenne ich die Altstadt und viele neue Häuser.

Udo Heideberger zieht Kreise, lässt uns von der Thermik höher und höher tragen. Die Sonne knallt auf die Plexiglaskanzel, zum Glück hat mir Jörg Bradschetl vor dem Start eine weißes T-Shirt um den Kopf gelegt. Er weiß eben, worauf es ankommt. Er fungiert heute als Startleiter, ist ein erfahrener Fluglehrer und im Fliegerclub für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Um die 90 Mitglieder hat der Verein, dessen Flachbau und Flugzeughalle ganz am nördlichen Ende des Flugplatzes liegen. "Damit sind wir ein mittelgroßer Segelflugverein", ordnet er ein.

Um Nachwuchs muss dem Fliegerclub nicht bange sein. Sehr viele junge Leute sind in den vergangenen Jahren dazugekommen. Lennart Schulze zum Beispiel ist seit Mai Vereinsmitglied. Der 15-Jährige aus Dallgow-Döberitz besucht oft seine Großeltern in Strausberg: "Schon als kleiner Junge habe ich am Zaun gestanden und mir gewünscht, auch mit einem Segelflugzeug zu starten", sagt er. Motorflug kommt für ihn nicht in Frage: "Segelfliegen ist anspruchsvoller. Du musst immer kämpfen, dass du oben bleibst." Nur ein Jahr älter, aber viel erfahrener, ist Felix Quitschau aus Eggersdorf. Er kam schon mit neun Jahren auf den Platz und blieb bei den Segelfliegern: "Für mich steht fest, dass ich Berufspilot werde", sagt er.

Mit 37 Starts ist auch der 15-jährige Berliner Antonius Biermann kein blutiger Anfänger mehr. Er erklärt an einem Doppelsitzer einer Familie die Grundlagen des Segelfliegens. Ellen Müller aus Fredersdorf hat einen Segelflug von ihren Kolleginnen der Hauskrankenpflege Ute Schulz in Vogelsdorf zum Geburtstag geschenkt bekommen. Heute ist das Wetter schön, heute will sie den Gutschein einlösen.

Antonius ist vier- bis fünfmal im Monat im Fliegerclub. Jetzt in den Freien natürlich öfter. Am Montag beginnt das erste von zwei zweiwöchigen Fliegerlagern. Da startet der Tag um neun mit einem Briefing, dann werden die Maschinen und das ganze Zubehör über den Platz zum grasbestandenen Segelflugfeld gerollt und geräumt. Gegen zehn, halb elf gibt es dann den ersten Start. Dazu bedarf es aber auch der Windenfahrer. Heute sind das Horst Pattky (75) und Hans Werner Scholz (65). Sie mussten zunächst ein gerissenes Schleppseil spleißen. Deshalb schleppte Udo Heideberger zunächst einmal mit dem vereinseigenen Ultraleichtflugzeug FK-9 den erfahrenen Segelflieger Frank Lemke ins Himmelsblau.

Auch Christoph Sterl braucht die Winde nicht. Der 65-Jährige hat sich einen eigenstartfähigen Motorsegler des Typs DG 808 C zugelegt. "Damit bin ich völlig unabhängig, kann notfalls auch ganz alleine fliegen", erzählt er. Und ein gewisses Maß an Sicherheit ist ihm auch wichtig: "Es gibt mutige Piloten und alte Piloten, aber wenige mutige alte Piloten", zitiert er einen Fliegerspruch. Auch wenn er für einen spontanen Flug keine Hilfe braucht, nimmt er aktiv am Vereinsleben teil, war er doch acht Jahre lang der Vorsitzende.

Udo Heideberger drückt den Steuerknüppel nach rechts. Die rechte Kanzelseite wird vom Mittelfeldring und dann vom Wohngebiet Pflaumenplantage ausgefüllt. Wieder fällt mir auf, dass seit meinem letzten Segelflug sehr viele Brachflächen mit Einfamilienhäusern bebaut worden sind. Und dass ich zum Glück seit dem Frühstück nichts gegessen habe. Als das Fahrwerk aufsetzt und die Maschine ausrollt, bin ich doch erleichtert.