Moin, Moin Peter Brugger. Wart ihr schon mal auf dem Helene-Beach-Festival. Und: Seid ihr fit für das Festival?

Guten Tag. Wir werden das erste Mal vor Ort sein und bekanntlich ist das erste Mal immer ein absoluter Bringer, denkt doch nur mal ans erste Mal Küssen oder Schwimmen können oder Fliegen oder unter der Gürtellinie anfassen etc. Für uns ist es das letzte Openair der Saison. Und dementsprechend fit und eingespielt sind wir für die Helene-Beach. Sozusagen ist das unser Championsleague-Finale!

Wie bereitet man sich als Künstler auf ein Festival vor?

Mit Liniensprints, Bergläufen mit Gewichtrucksäcken, Systemanalyse durch Videoaufarbeitung und logischerweise Arschbombenparade vom Schlauchboot in den Baggersee. Wir denken, dass am Helenestrand die richtige Stimmung die beste Vorbereitung ist. Alles ist easy und locker und griabig (bayrisch für angenehm)!

Ist das Publikum ein anderes, als bei einem Konzert, wo nur ihr spielt?

Das kann schon eine Herausforderung sein. Wenn sich das Publikum aus Fans verschiedener Musikrichtungen zusammenstellt, dann wird es spannend. Bisher haben wir aber auf solchen Crossover-Veranstaltungen nur feier-launige Zuhörer angetroffen. Es herrscht eine sehr respektvolle und breit gefächerte Akzeptanz für Musik jeglicher Genre. So muss das sein!

Tretet ihr lieber bei einem Konzert oder auf einem Festival auf?

Esse ich lieber Wurstsalat oder Pizza?! Beides ist leider sehr geil. Und da wir über jeden Auftritt glücklich sind, aus jedem Konzert man beste Erfahrungen und Erlebnisse ziehen kann, ist es egal. Hauptsache man verbindet sich mit dem Publikum und erreicht einen Punkt, den alle als einen guten Moment betrachten.

Wie ist Backstage die Stimmung unter den Gruppen? Konkurrenzkampf oder die pure Harmonie?

Das kommt auf die Bands drauf an. Mit einigen Künstlern ist man seit Jahren unterwegs und verbandelt. Andere Bands wollen keinen Kontakt - oder zumindest nicht mit uns. Wir sind offen für alles und jeden. Aber es ist wie im Leben - was sich mag, verbindet sich. Was sich nicht riechen kann, geht sich aus dem Weg. Grundsätzlich haben wir noch nie Stunk erlebt. Wer aber darauf Bock hat, soll sich melden!

Wird hinter der Bühne Alkohol getrunken? Oder eher Energy-Drinks?

Alkohol in Energy-Drinks verpackt. Das soll es geben. Wir bevorzugen die Einnahme von hartem Bier, gutem Rotwein und hier und da ein Gläschen Gin Tonic. Das alles in Maßen (wir in Bayern trinken ja gerne aus Maßkrügen). Somit steht einer fetzigen Aftershowparty nichts mehr im Wege. Allerdings kommt es immer häufiger vor, dass wir unsere müden Knochen nach dem Konzert kurz in Malvenöl-Bäder einlegen müssen. Aber danach, danach sind wir so richtig...

Seid ihr früher selbst auf Festivals gegangen?

Logisch. Rock am Ring 1994 war für uns Grunger (Fans eines bestimmten Rockstils) das non plus ultra. Im Holzfällerhemd zu "Rage against the Machine", "Therapy?", "Smashing Pumpkins", "Radiohead" und Konsorten abgezappelt. Das waren die Hymnen unserer Rebellion. Auf dem Dach von Dönerbuden geschmust, während Steve Taylor "Love in an Elevator" von der Bühne krakeelte. Das eigene Zelt nicht mehr gefunden. Im Schlamm genächtigt. Mit Bier gefrühstückt. Mit Wodka Zähne geputzt. Danach zuhause sieben Tage lang im Bett gelegen. So was erwarte ich mir alles vom Helene-Beach-Festival!

Wann, wo und wie war euer erster Auftritt auf einem Festival?

Es war im Jahre 1997 in Odelzhausen auf dem Kraut&Rüben-Open Air. Wir waren Headliner und warum wissen wir nicht mehr. Die Bühne wurde aus ein Paar Paletten zusammengenagelt, Strom kam aus einem alten VW-Bulli. Aber wir fühlten uns wie Triumphatoren. Wie Steven Taylor bei Rock am Ring. Nur ohne Dönerbuden.

Worauf dürfen sich die Festival-Besucher bei eurem Auftritt freuen?

Auf ein Potpourri aus neuen Hits und alten Evergreens. Wenn die Leute besonders stark mitsingen und Wellenbewegungen erzeugen, zeigt Rüde seinen besten Zaubertrick und jongliert mit drei Feuerquallen. Wird Bombe!

"Sportfreunde Stiller" am 29. Juli ab 23.50 Uhr auf der Mainstage