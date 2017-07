Das Wichtigste ist die Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Leuenberg (MOZ) Das Wichtigste für sie im Leben sei die Familie und der Zusammenhalt in der Familie, meint Helga Lampert. Ihre Familie konnte sie schließlich auch zu ihrem 80. Geburtstag begrüßen. Den beging die Leuenbergerin am Donnerstag.

Viele der Verwandten waren gekommen, um ihrer Mutter, Schwester, Tante, Großtante, Oma, Freundin und guten Bekannten zu gratulieren. Drei Kinder, sieben Enkel und mittlerweile drei Urenkelkinder haben sie und ihr Mann Wilhelm (80). Blumen über Blumen füllten den Gabentisch am Donnerstag. Viele liebe Worte habe sie bekommen, sogar Grüße aus Südafrika, berichtet Helga Lampert. Die Feuerwehr habe ebenso gratuliert. Diese unterstützt Helga Lampert als Mitglied des Fördervereins. Nur von der Gemeinde oder vom Amt Falkenberg-Höhe habe ihr bisher niemand gratuliert, bedauert sie am Donnerstagnachmittag.

Helga Lampert saß seit der Wende, mit einer Unterbrechung, und bis zum Beginn der laufenden Legislaturperiode für die CDU im Gemeinderat. Als solche war sie für den einen oder anderen nicht immer bequem, machte aus ihrem Herzen nie eine Mördergrube und engagierte sich vor allem im kulturellen Bereich. Der 66-Seen-Wanderweg lag ihr unter anderem am Herzen.

Doch die Jahre in der Kommunalpolitik sind Geschichte. Jetzt nutzt die Leuenbergerin die Zeit für die Erforschung ihrer eigenen Geschichte, stammt sie doch aus dem heutigen Polen. In Zechin im Kreis Bütow sei sie als Helga Fedtke geboren, als eines von sechs Kindern, erzählt die 80-Jährige. Zwei ihrer Geschwister seien leider schon gestorben. Umso glücklicher war sie, als sie zu ihrem Geburtstag am Donnerstag auch ihren ältesten Bruder, Otto Fedtke (90) aus Berlin, in den Arm nehmen konnte. Wie ebenso die Jüngste der Fedtke-Geschwister, Rita Maaß (74), die in der Nähe von Koblenz lebt.

Im März 1945 seien sie aus Pommern geflüchtet, fanden in Leuenberg ihr neues Zuhause. Ihre Mutter, die 1987 gestorben und in Leuenberg beerdigt wurde, habe aber immer Sehnsucht nach ihrem Zuhause gehabt. Und diese Sehnsucht, die Geschichten, die sie ihr erzählt hat, haben sie dazu veranlasst, öfter in die alte Heimat zu reisen. Im letzten Jahr gelang dies sogar einmal mit der ganzen Familie. Ein Fotobuch erinnert sie heute daran. In einem anderen Buch, "Bytow i okolice", das in polnischer und deutscher Sprache verfasst ist, ist ein kleines Kapitel der Vertreibung der Familie von Helga Lampert gewidmet. Die Fotos, sie zeigen unter anderem ihre Eltern als Hochzeitspaar, hat Helga Lampert beigesteuert, wie auch den Text. Und seit vielen Jahren fährt sie gemeinsam mit ihrem Mann zu den jährlichen Pommerntreffen.

Ohne ihren Wilhelm wäre das gar nicht möglich. Überhaupt sei ihr Mann ihre große Stütze im Leben, so Helga Lampert. Am 19. Oktober sind Helga und Wilhelm Lampert seit 58 Jahren verheiratet.