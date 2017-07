Blauer Baum und rosa Speckstein

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Junge KünstSchüler aus Witebsk in der Ukraine und aus Schwedt beendeten am Freitag das erste Kunstcamp an der Musik- und Kunstschule in Schwedt. Sie lernten einander kennen und gemeinsam zu arbeiten.

Schüler aus den Kunstschulen in Witebsk (Weißrussland) und Schwedt (Uckermark) arbeiteten eine Woche lang in Schwedt gemeinsam künstlerisch.

Auf einem blauen Baum aus Draht sitzen ein Draht-Kater und eine weiße Pappmaché-Meerjungfrau. Drei Symbole für ein märchenhaftes Gedicht von Alexander Puschkin, in dem ein Kater auf in einem Baum hängenden, goldenen Ketten spazieren geht. Läuft er in die eine Richtung, dann singt er ein Lied. Geht es in die andere Richtung, dann erzählt er ein Märchen. Zum Beispiel das von der Meerjungfrau. Alle drei Objekte werden in einen Plastikwasserbehälter eingebettet. Die beiden Weißrussinnen Nastja Isoyeva und Viktoriya Sauchanka kennen das Märchen aus dem Schulunterricht. Puschkin ist so etwas wie der russische Goethe oder Schiller. Beide Mädchen lieben den Dichter. Ihr künstlerisches Handwerk haben sie auf der Kunstschule Nr. 3 gelernt. Beide sprechen gut Deutsch. Wenke Paul leitetete den Workshop "Objekte und Handarbeit", in dem die beiden Gastschülerinnen mitarbeiteten. Die Künstlerin war beeindruckt von der bezaubernden Arbeit. Sie ist stolz auf die Kreativität mit dem ihre Schüler zur Sache gingen.

Hendrikje Ring leitete den Workshop "Speckstein und Kleinplastiken". Eine ihrer Schülerinnen war Elftklässlerin Jessica Bunn. Sie hatte mit viel Geduld, Hammer, Meißel, Feile und Stabschleifer einen rosa Speckstein in einen durchscheinenden Teelichterhalter verwandelt. Die Arbeit war staubig, sie sah mehrfach aus wie frisch mit Staub gepudert. "Irgendwann wollte ich nur noch zum Ende kommen", bekannte die Gauß-Gymnasiastin freimütig. "Sie hat so lange daran gearbeitet, bis es perfekt aussah", lobte die Kursleiterin. "Das ist harte Arbeit." Andere Kursanten versuchten sich an Hasen, Elefanten und abstrakten Objekten.

Alle im Kunstcamp angefertigten Arbeiten werden zum nächsten Internationalen Kinderzeichenwettbewerb im Jahr 2018 eingereicht, erzählte Norbert Löhn. Bilder und Zeichnungen finden Eingang in Kunstmappen, die in Schwedt und Witebsk vorzeigbar sind. Er hatte vor zwei Jahren die Kunstschule Nr. 3 in Witebsk besucht. Die Weißrussen bekommen an drei Tagen in der Woche jeweils drei Stunden Kunstunterricht. "Ich war so begeistert von der Lernmethodik und der Qualität der Arbeit dort, dass ich spontan dachte: Wir müssen hier einen Schüler- und Pädagogenaustausch zwischen beiden Ländern organisieren." Alexander Höfs-Schulz leitete den Workshop Zeichnungen/Tiefdruck/Radierungen". Er ergänzt: "Die Arbeiten aus Russland für den Internationalen Kinderzeichenwettbewerb stechen seit Jahren heraus." Aus der Vielzahl gelungener Bilder und Zeichnungen in seiner Gruppe hob er die hochkomplexen Ornamente von Viktor Basylau hervor. Die Skizzenhefte der Kunstcamp-Teilnehmer sind zu Reisetagebüchern geworden. Sie werden die Erinnerung an das erste Kunstcamp wach halten.