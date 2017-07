Freude über Erhalt von Linien

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Attraktive Buslinien entscheiden darüber, wie Angebote genutzt werden. Mit dem geplanten Wegzug der Bibliotheks-Zweigstelle aus Schwanebeck vom Genfer Platz ins Amtshaus ist auch das Erschließen der vorhandenen Einrichtungen in dem Ortsteil mehr in den Fokus gerückt. Christel Zillmann, Fraktionsvorsitzende der Linken im Panketaler Gemeindeparlament, denkt, dass es eine realistische Chance dafür gibt. "Über eine Wiederanbindung des Genfer Platzes an eine Buslinie wird auch im Strukturentwicklungsamt Barnim bereits nachgedacht", weiß sie zu berichten.

Spätestens seit Ende 2016 war die Erweiterung des Angebotes im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) im südlichen Barnim und das Umsetzen von Plänen aus dem Nahverkehrsplan bis 2026 zunehmend auf die Tagesordnung gerückt. Ob ein Anschluss der Linie 893 an die Malzmühle in Bernau mit einer Verbindung zum S-Bahnhof Zepernick oder zum Krankenhaus in Berlin-Buch sowie das Umsteigen auf den 868er-Bus über Schönow nach Bernau - die fehlende Attraktivität wurde von Fahrgästen kritisch angemahnt. Für eine Busverbindung von Eichwerder nach Bernau ohne Umsteigen hat sich die Stadt Bernau maßgeblich eingesetzt. Damit soll der Landkreis der Bevölkerungsentwicklung und der Landesentwicklungsplanung Rechnung tragen. So gibt es konkrete Überlegungen, den 891er-Bus 2018 neu zu ordnen. Verbindliche Aussagen sollen Ende 2017, abhängig von Finanzen, getroffen werden.

Die Linie 893 wird wie der 886er-Bus gut angenommen. Für Christel Zillmann sind die 150 Unterschriften, die für die Buslinie 867 gesammelt wurden, ein Indiz ihrer Notwendigkeit. Schließlich zieht diese Linie der Barnimer Busgesellschaft ihre Kreise über S-Bahnhof Zepernick, Schwanebeck und zurück. Allerdings, so Zillmann, müsse erreicht werden, dass noch mehr Fahrgäste "diese, für viele unentbehrliche, wichtige Buslinie über die Birkholzer Straße, Blankenburger Straße und das Musikerviertel frequentieren".