Anmeldungen für die Kinder- und Jugendwoche

Brück (MZV) Der Liedermacher und Kinderpädagoge Arnim Knothe kommt zur Kinder- und Jugendwoche vom 28. August bis zum 1. September nach Brück. Vor kurzem planten er und ein fast 20-köpfiges Team von Jugendlichen und Erwachsenen das Sommerereignis, an dem im vergangenen Jahr 20 bis 30 Kinder und rund 40 Jugendliche teilnahmen. Neben vielen organisatorischen Fragen - wie zum Beispiel, ob man mit einem Einhorn auf der Plane fahren kann - legte Arnim einen Schwerpunkt auf die Frage: Warum Mitarbeiter bei der Woche mitmachen wollen? Also was die Motivation ist? Eindrücklich berichtete er von einem Mauersegler der vor der Tür lag. Er wurde aufgepepelt und lernte langsam fliegen. So sollen auch die Kinder "flügge" werden. Dazu soll die Kinder- und Jugendwoche dienen und jeder einzelne Mitarbeiter beitragen. Auch das Bild vom guten Hirten, der für seine Schafe da ist gebrauchte er. Das war für die jugendlichen Mitarbeiter besonders klar, da sie um die Gefahren für die Tiere z.B. durch den Wolf wissen. Da sind die echten Hirten gefordert! Motiviert und voller Freude über die neuen Lieder, die Sänger Knothe ihnen beibrachte, gingen die jungen Leute nach Hause und freuen sich auf die Kinder- und Jugendwoche, zu der sich ab sofort im Pfarramt Brück unter der 033844/51730 angemeldet werden kann.