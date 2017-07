Im Dunkel der Nacht: Endlich Jugendweihe

artikel-ansicht/dg/0/

Lütte (MZV) Die Ortsfeuerwehr Lütte und der 1. Lütter Feuerwehrverein 1942 e.V. laden am 12. August zum 14. Nachtpokallauf unter dem Motto "Endlich Jugendweihe" ein. Frauen- und Männermannschaften gehen in der Disziplin "Löschangriff nass" an den Start.