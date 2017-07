Kistenweise Abenteuer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwanebeck (MOZ) Leuchtend gelbe Wände, grüne Seitenteile, helle Möbel aus dem Harz - das Kinderhaus Fantasia am Campus Schwanebeck zieht um. Was seit Monaten akribisch unter Ägide der Leiterin Dagmar Glück vorbereitet worden ist, wird jetzt Realität.

Alles, was aus dem alten Flachbau, der noch hinter dem neuen zweigeschossigen Haus steht, mit musste, wurde in den vergangenen Tagen in Kisten gepackt. Dazu gibt es neue Spielzeuge, Möbel und Utensilien, die in die hellen Zimmer ziehen. "Unsere Kollegen durften sich Räume aussuchen und ihre Angebote planen", berichtet die 58-jährige Kinderhaus-Leiterin. Sie freut sich über das Engagement der einzelnen Mitarbeiter, dass die Umzugsfirma so konzentriert und akribisch arbeitet und bisher alles den Weg dorthin findet, wo es hingehört.

Überall wird geschraubt und gehämmert, gewischt und gestapelt. Auch die beiden Köche, Irina Schengel-Gärtner und Ronny Prill, rühren schon in den Töpfen. Die Helfer sollen schließlich gut versorgt werden. Noch ist längst nicht alles einsortiert in den Regalen, Geschirr noch in den Kisten.

Künftig erhalten die Kita-Kinder das Essen aus der eigenen Küche. Ihr Altbau wurde mit dem neuen Hort verbunden, Räume erhielten frische Farbe und viele Reparaturen. Wenn am 14. August die Ferienkinder aus dem Hort erstmals das neue Kinderhaus betreten, dann kommen auch sie in den Genuss der frisch zubereiteten Speisen.

Im Eingang steht ein langer Tresen, der künftig ab 14 Uhr immer besetzt sein soll. "Hier melden sich die Kinder ab, wenn sie nach Hause gehen. Außerdem wollen wir über einen Bildschirm die aktuellen Angebote darstellen", berichtet Dagmar Glück. So würden auch die Eltern sehen, was in Fantasia-Land alles so los ist.

Die Bedingungen dafür sind einzigartig. Es gibt zwei leuchtend gelbe Kinderküchen, die nur darauf warten, von den Hortkindern eingenommen zu werden. Gemeinsam wird dann Teig oder Quark gerührt und in den Ofen geschoben. In der Kreativwerkstatt stehen Maltische und viele Buntstifte bereit, um zu farbenfrohen Bildern zu werden. Die Töpferwerkstatt, das Atelier, Theater- und Tanzräume mit Spiegelwänden und Ballettstangen warten darauf, erobert zu werden. Das Hort-Radio, das schon perfekt installiert ist, braucht kreative Köpfe und wortgewandte Grundschulkinder, um dann in alle Räume zu senden, was die Mädchen und Jungen interessiert.

Wenn die volle Belegung 2019 erreicht ist, sollen hier 280 Mädchen und Jungen ab der ersten bis vierten Klasse ihre Nachmittage oder Ferien verbringen. Zurzeit gibt es fünf Kita-Gruppen im Altbau, der bei laufendem Betrieb über den früheren Kinderwagen-Abstellraum mit dem Neubau verbunden wurde. Diese Kita-Plätze braucht Panketal, um alle Kinder zu versorgen. Später ziehen die Kleinen um in den Neubau an der Bernauer Straße, der einmal entstehen soll.

Die Kinder können frei entscheiden, wie sie ihre Freizeit verbringen. "Es gibt einen Hausaufgabenraum, der auch pädagogisch betreut wird", erzählt die Kita-Leiterin. Wer lieber Billard spielen oder lümmeln möchte, geht in den Kids-Saloon.

5,2 Millionen Euro hat die Gemeinde Panketal in den grauen Klinkerbau gesteckt. "Wir sind der Gemeinde und den Gemeindevertretern so dankbar, dass wir so viel selbst bestimmen durften", möchte die Chefin, die ihr Glück in dem neuen Haus noch gar nicht fassen kann, noch loswerden. Gefeiert werden soll im Herbst, wenn auch der alte Hort abgerissen und schöne Freianlagen angelegt sind. Den Urlaub haben sich die 13 Erzieher, darunter vier Männer, dieses Mal wirklich verdient.