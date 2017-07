Neuer Ziel-Manager: "Schauen, wie die Hennigsdorfer ticken"

artikel-ansicht/dg/0/

Noch vor wenigen Wochen konnte sich der gebürtige Nordrhein-Westfale nicht vorstellen, dass er sich um Garderobenhaken in einer Kleinstadt vor den Toren Berlins kümmern muss. "Für mich war das überraschend, ich wurde sehr kurzfristig gebeten", sagt der studierte Architekt und Immobilienmanager.

Center-Leiter müssen mobil sein. Für den jungen Mann mit dominikanischen Wurzeln väterlicherseits ist es bereits die sechste Station. Zuvor war er untern anderem in den Berliner Gropius-Passagen, aber auch in Freiburg (Breisgau) und in Bochum tätig.

Eher im kumpelhaften Ton, so schildert er das Gespräch, sei er gefragt worden: "Hast Du Bock auf ein neues Center, darauf, weiter wegzuziehen?". Sicher, man könne auch mal Nein sagen. Doch wer das zu oft täte, könne in den Ruf geraten, sich nicht weiterentwickeln zu wollen. Alle zwei, drei Jahre sei ein Wechsel durchaus üblich.

Nach einem familienfreundlichen Beruf klingt das nicht. Und Gonzalez Martinez räumt das auch ein: "Für einen Familienvater ist das schwierig." Da er aber keine Kinder hat und seine Freundin berufsbedingt viel auf Reisen ist, sei der häufigere Wohnortwechsel für ihn kein Problem. "Dafür sind mir aber unsere Urlaube heilig. Die darf man uns nicht wegnehmen", erzählt der Fan von Abenteuer- und Fernreisen.

Jetzt aber steht erst einmal an, sich mit der wesentlich kleineren Welt einer Stadt wie Hennigsdorf anzufreunden. Und zu dieser Welt des Arbeitsalltags gehören eben auch Spiegel und Kleiderhaken. Kurz nach der Revitalisierung des Einkaufszentrums gilt es, viele solcher Kinderkrankheiten zu beseitigen. So muss er sich darum kümmern, dass möglichst bald Poller die Feldsteine ersetzen, die die illegalen Ausfahrten aus dem Parkhaus verstellen.

Dabei verliert der auch an heißen Tagen akkurat mit weißem Hemd und Sakko gekleidete Manager das große Ganze nicht aus den Augen. Auf der zurzeit auf den ersten Blick voll vermieteten Mall kann er sich nicht ausruhen: "So ein Shopping-Center hat einen besonderen Imagestatus. Da müssen Kunden von außerhalb kommen. Ich muss Aktionen und Events planen, mit der Stadt über verkaufsoffene Sonntage reden." Um das Einkaufen in Hennigsdorf zum Erlebnis werden zu lassen, scheue er sich auch nicht davor, mit den Händlern der Havelpassage und dem Management der Storchengalerie zu kooperieren.

Der Postplatz hat es ihm bereits angetan. "Der ist ideal für Märkte. Da könnte es mal einen für Fisch, mal für Blumen oder für Marktschreier geben", schaut er in die Zukunft. Wahrscheinlich ahnt er, dass das Center bald den Glanz des Neuen verlieren wird und tagtäglich die Kunden umwerben muss. Die Hennigsdorfer haben schließlich schon einmal den rasanten Aufstieg und tiefen Fall des "Ziel" erlebt.

Wenn Gonzalez Martinez seinen Strauß an Ideen ausbreitet, vergisst er eines aber nicht: "Will der Hennigsdorfer das?" Was in Bochum oder Freiburg ankam, muss am Rande von Berlin längst nicht zum Selbstläufer werden. Beispiel Kino: Die Türen des Filmtheaters in der zweiten Etage sind seit Jahren verschlossen, die des Pubs daneben ebenfalls.

"Kino kann möglich sein. Aber wir müssen schauen, ob wir damit den Zeitgeist treffen oder ob die Leute in zwei Jahren nur noch Netflix schauen." Insofern scheint er eher ein wenig zögerlich auf eine Offerte zu reagieren, mit der jüngst ein Anbieter versprach, die Leinwände wieder zu bespielen.

Der Neu-Hennigsdorfer kommt ins Plaudern, macht sich - fast schon wie im Selbstgespräch - so seine Gedanken, was den Menschen in dieser Stadt fehlt: "Mehr Erlebnisgastronomie. Mehr in Richtung Bar. Pub. Aber Restaurant ist auch schwierig." Und vor allem: All das gab es im "Ziel" schon einmal - und verschwand wieder. Was es noch nicht gab: "Etwas mit grüner Natur." Vielleicht bietet die Liste der Vorschläge für Hennigsdorfs ersten Bürgerhaushalt die zündende Idee. Dort hat jemand vermerkt, wie schön es wäre, von einer Strandbar auf dem Dach des Einkaufszentrums auf die Stadt, das Wasser und den Wald schauen zu können.

Jeremia Gonzalez Martinez hat schon viele knifflige Aufgaben in seinem Leben gelöst. Als Student hat er auf dem Bau gejobbt. Er spricht perfekt Englisch und hat sich die Muttersprache seines Vaters - das Spanische - angeeignet. Er hat sich in die Mentalität der Menschen in deutschen Städten ganz unterschiedlicher Couleur hineingedacht.

Und jetzt? "Muss ich schauen, wie die Hennigsdorfer ticken. Sonst kann ich sie nicht verstehen." Also will er selbst einer von ihnen werden. Zumindest für die nächsten zwei bis drei Jahre.