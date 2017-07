artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Im Industriemuseum gibt es einen weiteren Teil Geschichte zum Anfassen. Zwei neue Multifunktionsmodule zum Thema Stahl wurden in der vorigen Woche präsentiert. Objekte in echt sehen, wie die erste Stahlprobe, die im Stahl- und Walzwerk gegossen wurde, sind möglich. Jedes Modul hat ein Leitexponat. "Es soll die Menschen zu den Modulen ziehen", so Museumsleiter Marius Krohn. So gibt es eine Telefonanlage und eine Wandzeitung aus der Wendezeit. An den Modulen können die Besucher ausgewählte Ton- und Filmaufnahmen aus der Stahlwerkerzeit ab 1950 hören beziehungsweise sehen. Die Besucher der Präsentation waren sich einig: es ist wirklich sehr gelungen. Die Module verfolgen das Ziel, Geschichte erlebbar zu machen. Anregen, hinführen und nachhaltig diskutieren: der Besucher soll schauen und sich selbst die Informationen zu den jeweiligen Themen erarbeiten. So können einzelne Schubladen aufgezogen werden. Hinter jeder verbirgt sich ein spezieller Aspekt. Sei es der 17. Juni 1953 oder die Wendezeit. Ein Blick in den Alltag mit Aussagen von Zeitzeugen wird geboten. Multimedial kann sich der Interessierte durch die Epochen schlängeln. Es gibt mehr als die technische Seite aus dem Stahlwerk zu erfahren. Die Module dienen als Ergänzung zur Dauerausstellung. Für Friedrich Hauer ist es eine Art Vertiefungsebene. Laut der Verantwortlichen schlummern noch viele Objekte im Archiv. Sie sollen in weiteren Modulen dargestellt werden.