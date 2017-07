artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590999/

Trotz des Vertrages bei den Boston Celtics will Daniel Theis unbedingt an der EM teilnehmen.

Trotz des Vertrages bei den Boston Celtics will Daniel Theis unbedingt an der EM teilnehmen. © Daniel Karmann/dpa

«Ich werde an der EM auf jeden Fall teilnehmen», sagte der 25-Jährige der «Bild am Sonntag». «Wir haben uns dafür mit Ach und Krach qualifiziert. Und wollen uns von unserer besten Seite zeigen, guten Basketball spielen und erfolgreich sein.»

Theis hatte am 20. Juli einen Vertrag bei den Boston Celtics unterschrieben und damit seinen Wechsel von den Brose Bamberg in die nordamerikanische Profiliga perfekt gemacht. Seinem Nationalteamkollegen Maximilian Kleber hatte dessen neuer NBA-Club Dallas Mavericks hingegen keine Freigabe für die EM (31. August - 17. September) erteilt. Auch Paul Zipser steht vor seinem zweiten NBA-Jahr mit den Chicago Bulls nicht im Aufgebot. Ob die Celtics Theis freistellen, war zunächst nicht bekannt.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 28. Juli zunächst noch ohne NBA-Profis in die gemeinsame EM-Vorbereitung. Theis wird Anfang August beim Team von Bundestrainer Chris Fleming erwartet. Deutschland trifft bei der EM in der Vorrunde in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.