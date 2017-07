Exil-Oppositioneller Dündar: Gefangene dürfen nicht Spielball sein

artikel-ansicht/dg/0/

BErlin (DPA) Trotz der Zuspitzung in der Türkei zeigt sich der im deutschen Exil lebende türkische Regierungskritiker Can Dündar optimistischer als in der Vergangenheit. Zum Umgang mit den in der Türkei inhaftierten Journalisten und Menschenrechtlern hat er eine klare Position.

Nach den Worten des Exil-Journalisten Can Dündar dürfen die in der Türkei inhaftierten Reporter und Menschenrechtler nicht zum Spielball von Verhandlungen der EU mit Ankara werden. "Dass die Freiheit dieser Menschen nun zum Gegenstand von Verhandlungen wird, bei denen es auch um ganz andere Themen wie etwa Gülen-Anhänger in Deutschland geht, ist sehr gefährlich", sagte der türkische Regierungskritiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan macht die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch von Teilen des Militärs im vergangenen Jahr verantwortlich. Die "Bild"-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, Erdogan habe der Bundesrepublik bereits vor einigen Wochen angeboten, den in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegen zwei nach Deutschland geflohene Ex-Generäle der türkischen Armee auszutauschen.

Dündar, früher Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", lebt seit 2016 in Deutschland im Exil. An diesem Montag beginnt in der Türkei der Prozess gegen die Führungsriege der "Cumhuriyet" wegen Unterstützung von Terrororganisationen, auch Dündar ist dort in Abwesenheit angeklagt.

Der Journalist forderte, alle Verhandlungen zwischen westlichen Staaten und der türkischen Regierung sollten "transparent" geführt werden. "Man sollte Erdogan keinesfalls die Möglichkeit einräumen, die Freiheit von jemandem zum Tauschobjekt zu machen. Es ist völlig illegal, Journalisten und Menschenrechtler einzusperren. Darüber kann man überhaupt nicht verhandeln, das kann kein anderer Rechtsstaat mitmachen."

"Die Journalisten, gegen die am Montag verhandelt wird, sitzen seit 250 Tagen im Gefängnis und haben in dieser Zeit nie einen Richter zu Gesicht bekommen", betonte Dündar. "Das ist wie Folter." Er baue beim Prozessauftakt auf internationale Unterstützung für seine Kollegen. "Alle sollten vor dem Justizgebäude aus Protest lauthals schreien, damit es nicht nur die Richter hören. Der Protestschrei "Lasst sie frei!" sollte auch bis Erdogans Palast zu hören sein."

Trotz der jüngsten Zuspitzung der Lage zeigte sich der Regierungskritiker optimistischer als in der Vergangenheit, was die Aussichten für die Menschenrechte angeht. "Mehr als eine Million Menschen haben an dem Protestmarsch der Opposition und der Versammlung danach teilgenommen. Das war sehr wichtig." Über dem Land habe zeitweise eine "Wolke der Angst" gehangen. "Jetzt werden wir viel mutiger darin, Solidarität zu zeigen - und unsere Haltung zur Regierung. Hinzu kommt, dass Deutschland und viele andere westliche Regierungen endlich merken, dass sie handeln müssen. Sie protestieren gegen die Menschenrechtspolitik an der Türkei und unterstützen so die Menschenrechte im Land. Ich glaube also, dass sich die Lage radikal verändert. Die türkische Wirtschaft strauchelt wegen der Auswirkungen der Politik. Deswegen blicke ich nicht pessimistisch in die Zukunft."