Zverev bestätigt: Spanier Ferrero neu im Trainer-Team

(dpa) Berlin (dpa) - Deutschlands bester Tennis-Profi Alexander Zverev hat mit Juan Carlos Ferrero einen früheren Topspieler neu in sein Trainerteam aufgenommen. Statt auf den ebenfalls im Gespräch gewesenen Boris Becker zu setzen, fiel die Wahl also auf einen Spanier. Zverev sei ein ganz besonderer Spieler, er habe das Zeug dazu, ein Champion zu werden, verteilte der frühere Weltranglisten-Erste Ferrero schon einmal Vorschusslorbeeren. Zverev spielt in den nächsten Wochen einige Turniere in Nordamerika. Höhepunkt sind dann die US Open in New York.