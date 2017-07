artikel-ansicht/dg/0/

Im vergangenen Jahr 2016/2017 hat der Rotary Club Projekte im Gesamtwert von ca. 22.000 Euro unterstützt. Ein großer Teil blieb hier in Brandenburg an der Havel - u.a. für: das Lesebuchgeschenk "Lesen lernen, Leben lernen" für alle Brandenburger Zweitklässler, die Mathe-Kiste für Kindergärten, den Jugendaustausch zweier Brandenburger Schülern für ein Jahr, finanzielle Unterstützung eines Jugendtheaterprojekts, Unterstützung des KidsCamps - Urlaub für Kinder von 8 bis 14, zwei Stipendien an THB-Studenten aus Osteuropa, finanzielle Hilfe für das Brandenburger Hospiz, Zuschuss für neue Motoren für die Boote der DLRG, einen neuen Spieltisch der Orgel in der St. Gotthardtkirche, die Beteiligung an der Wiederbeschaffung der Heinrich-Heine-Büste.

Zudem tritt Rotary International seit Langem für das Ziel "Eine Welt ohne Kinderlähmung" ein, wozu der die Brandenburg Rotaryer ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Programmatisch wird im rotarischen Jahr 2017/2018 der Festakt zum "Tag der Deutschen Einheit" im Brandenburger Dom wieder eine große Rolle spielen - mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg Matthias Platzeck als Festredner. Und für den 6. Januar 2018 ist das Neujahrsbenefizkonzert "Klassik populär" im Brandenburger Theater mit zu organisieren.

"Mit den eingeworbenen Spenden helfen wir vor allem in Brandenburg im sozialen Bereich.

2017/18 werden drei junge Menschen aus Italien, Taiwan und Kanada in unserer Stadt zu Gast sein. Zwei Schülerinnen und ein Schüler aus Brandenburg verbringen ein Schuljahr in Mexiko und Kanada. Das Stipendienprogramm mit der THB setzen wir fort. Und gemeinsam mit anderen in- und ausländischen Rotary Clubs arbeiten wir an einem Projekt "600 Augenlinsen für Bedürftige in Ägypten' - das Projekt soll in diesem Jahr abgeschlossen werden", heißt es seitens der Havel-Rotaryer. Vermeintliche Kleinigkeiten werden dabei nicht vernachlässigt: So kümmert sich der Club seit vielen Jahren um die gärtnerische Pflege des Rondells am Kleinen Beetzsee am Grillendamm.