Die "Hertha" geht auf Reisen

Wusterhausen/Dosse (MOZ) Der Dampfer "Hertha" wird am Montag Wusterhausen an der Dosse verlassen. Das Gründungsschiff des Fußball-Bundesligisten aus Berlin wird tagsüber in Richtung Wustermark abtransportiert. "Ich bin erleichtert, die Genehmigungen vom Straßenverkehrsamt sind da", erklärte Ingmar Peering vom Präsidium des Vereins.

Bereits am Sonnabend werden Behelfsplatten vom Ufer des Klempowsees zur Bundesstraße B 5 aufgebaut, um den Abtransport des schweren Wasserfahrzeugs zu gewährleisten. Der robuste, rund 100 Tonnen schwere Dampfer, dessen Rumpf noch vom Original aus dem Baujahr 1886 stammt, wird von zwei Kränen auf einen Transporter gehievt. Der bringt ihn bis zum Dienstagmorgen, dem Tag des 125. Vereinsgeburtstages, zum Gelände einer Werft im Industriehafen von Wustermark, westlich von Berlin. Damit die rund 70 Kilometer Landweg bewältigt werden können, müssen Verkehrsschilder bewegt, Äste abgeschnitten und bei Friesack eine Brücke zusätzlich abgestützt werden.

Hinter Peering und Vorstandskollege Christian Wolter, die mit Hilfe von gut 1000 verkauften Aktien und der von ihnen gegründeten Betreibergesellschaft 1892 Schiffsbetriebs GmbH &Co KGaA das Schiff kauften, liegen anderthalb Jahre Kampf mit Behörden, um das Schiff nach Berlin zu bringen. Die "Hertha", benannt nach der Tochter des Reeders Carl Zwerner, soll nach dem Willen von Peering und Wolter am 29. Juli beim Tegeler Hafenfest den Fans präsentiert werden. Allerdings liegen für den Wasserweg von Wustermark bis nach Tegel noch nicht alle Genehmigungen vor.

Die Jubiläums-Festwoche begann am Freitag mit der Aufstellung einer Gedenk-Stele am Bahnhof Gesundbrunnen, die an den legendären Spieler Hanne Sobek erinnert, der Hertha in den Jahren 1930 und 1931 zu den einzigen beiden deutschen Meisterschaften in der Vereinsgeschichte führte.