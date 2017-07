artikel-ansicht/dg/0/

Caracas (dpa) Einer der bekanntesten Protagonisten der Proteste in Venezuela, der Violinist Willy Arteaga, ist durch Tränengasbeschuss verletzt worden. Auch mehrere Journalisten wurden bei der Demonstration der Opposition am Samstag verletzt, die von der venezolanischen Nationalgarde mit Tränengas und Gummigeschossen aufgelöst wurde, wie der Fernsehesender Globovision berichtete. Arteaga begleitet die Proteste seit Monaten als musizierender Demonstrant mit seiner Violine und erlangte so auch über die Landesgrenzen hinweg eine gewisse Bekanntheit.